В Зеленогорске — городе примерно в сотне километров от Красноярска — оперативники задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю. Там пояснили, что целью злоумышленников были станции связи компаний «Ростелеком» и «Транстелеком», а причиной — желание помешать рассылке Минобороны через «Госуслуги» повесток о воинском призыве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для этой цели через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром, — цитировал ТАСС сообщение спецслужбы. — Однако задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца — при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ».

Дополнительное общественное внимание к инциденту в Зеленогорске объясняется особым статусом небольшого города. Это «почтовый ящик» — город, имеющий статус ЗАТО (закрытого административно-территориального образование), а одно из градообразующих предприятий — ПО «Электрохимический завод» отвечает за выпуск низкообогащённого урана для АЭС.

На первый взгляд, инцидент в Зеленогорске вписывается в череду диверсий и открытых нападений, готовившихся при участии спецслужб Украины — по прямому указанию, под идеологическим влиянием либо вследствие шантажа. Свежий пример этой террористической волны — тогда же, 17 августа, военный суд в Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетних за подготовку взрыва в городском паспортно-визовом центре.

Но нет, в случае с зеленогорскими диверсантами отсутствуют какие-либо упоминания «украинского следа». В ФСБ пояснили: двое задержанных мужчин — из числа «Граждан СССР»*. В официальных документах «Граждане» называются «межрегиональной общественной организацией». И действительно, в списке экстремистских организаций, который ведёт Минюст, значится организация с таким названием, запрещенная Самарским судом ровно год назад.

Но всё несколько сложнее, поясняют эксперты. Это не совсем организация, к Советскому Союзу, коммунистической идеологии и советскому гражданству она имеет крайне отдалённое отношение и представляет интерес не столько для политологов, сколько для специалистов по деструктивным культам и теориям заговора.

Некрокоммунисты-язычники

«Это движение с массой лидеров, которое имеет примерно одну идеологию: Советский Союз на самом деле жив, они — его законная власть, а мы — оккупанты или вообще непонятно кто. Обычно называют оккупантами. Зачастую делают вывод, что надо бы всех «оккупантов» убить», — пояснил ИА Регнум зампред Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев. При этом большинство «граждан» (которых иногда называют «некрокоммунистами») придерживаются отнюдь не материалистической марксистско-ленинской идеологии.

«Они по большей части придерживаются языческих взглядов, оккультизм там присутствует. Так что в значительной степени это религиозная секта», — отметил религиовед Силантьев. Советская атрибутика — красные флаги, гербы СССР и портреты Сталина — вполне уживаются с идеями «Славяно-арийских вед» неоязычника Александра Хиневича, с верой во вредоносность сетей 5G, в подлинность «Протоколов сионских мудрецов» и фиктивность СПИДа.

Движение, по оценкам ФСБ на 2018 год, насчитывает порядка 150 тысяч последователей. Существует предположение, что всплеск интереса к конспирологии (теориям заговора) во время пандемии ковида мог привлечь дополнительных адептов. Как такового единого ядра в движении нет, указывает специалист по конфликтологии и новым религиозным движениям Евгений Волков.

Общим является одно — идея о том, что Российская Федерация не существует (либо является «коммерческой организацией, зарегистрированной в Германии»), следовательно, её власти — фикция, равно как и деньги, которые «граждане СССР» называют «бибариками» — от «билеты Банка России».

«Это несколько десятков маленьких сект, и далеко не все они запрещены», — соглашается Силантьев. Под судебный запрет попали несколько организаций, с названиями от экзотических («Союз Славянских Сил Руси — СССР»*, запрещенный за экстремизм в 2019 году) до исторических («Верховный совет Татарской АССР»*, внесенный в экстремистский список в мае этого года). Но поскольку это, скорее, субкультура, то административно запретить её довольно сложно. Причем субкультура вопреки своей атрибутике довольно молодая.

Глава ГУВД Новосибирской области Тот-Кетцалькоатль

Движение, к которому принадлежат диверсанты из сибирского Зеленогорска, возникло в городе-спутнике столицы — Зеленограде. В 2010 году переехавший в Душанбе владелец стоматологической клиники Сергей Тараскин оспаривал требование освободить зубные кабинеты из-за долгов по аренде. В свою защиту бизнесмен предъявил крайне странный тезис: он не признаёт российский суд, власть и легитимность российского государства как такового. Ведь, заявил он, Советский Союз распался незаконно и, следовательно, продолжает существовать не только де-юре, но и де-факто.

Когда дантист ожидаемо проиграл дело и оспаривал его, он уже объявил себя «врио президента СССР» (поскольку «больше 18 лет эта должность была свободна»). Дальше — больше.

Кадр из видео с канала: Правовед Сергей Тараскин

Как отмечал Силантьев, «президент СССР» Тараскин объявил себя «императором и главнокомандующим Российской империи». В дальнейшем же лидер «граждан СССР»* именовал себя «ОгнеБог Тараскин». Он же утверждал, что является дословно:

»… гражданином СССР, потомком подданных Российской империи, Царства Русского и других ранее существовавших субъектов права в нашей Стране Россия (Русь, Тартария, Борея, Скифия и так далее), потомком Благородной породы Славян, на которого распространяется Грамота Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии».

На первый взгляд выглядит как тяжелый случай шизофрении с бредом величия. То же можно было сказать о лидере новосибирской группы «граждан СССР» Сергее Торгунакове, который в определенный момент провозгласил себя одновременно Иисусом Христом, египетским богом Тотом, мексиканским богом Кетцалькоатлем, главой новосибирского ГУВД и врио губернатора области.

Но зеленоградский суд, который в 2022 году приговорил Тараскина к 8 годам по части 1 ст. 282.2 УК (создание экстремистской организации) не усомнился во вменяемости подсудимого. А Торгунаков, не исключено, использовал свои бредовые заявления, чтобы доказать неспособность вернуть кредиты на 800 тысяч рублей, которые он взял в местном отделении Альфа-банка.

Но главное — зачинателям «некрокоммунизма» удалось создать субкультуру, которая привлекла тысячи последователей. Правда, как отмечает Силантьев, сам принцип непризнания государства был позаимствован с Запада.

«Существовали адепты Третьего рейха, которые считали что именно германский Третий рейх победил в войне, а не Советский Союз,

— рассказывает Силантьев. — А у нас они удивительным образом превратились в коммунистов, хотя по факту они вообще непонятно кто». В той же Германии существует движение «рейхсбюргеров», которое также считает ФРГ «акционерным обществом», которому не надо подчиняться, и верит в продолжение существования Германской империи в границах 1937 года. «Граждан СССР» также сравнивают с возникшим раньше американским движением «граждан-суверенов» (Sovereign citizens movement) — впрочем, в России у них есть непосредственные последователи, «живые люди-суверены».

Немецкие правоохранители считают «граждан рейха» экстремистскими, а в декабре 2022 года прошли масштабные аресты «рейхсбюргеров» по подозрению в подготовке мятежа. Опасаться следует и отечественных аналогов, считает Силантьев.

СБУ может не управлять, но использовать

Попытка поджога базовых станций связи в Красноярском крае — не первый экстремистский акт в исполнении адептов движения, полагает Силантьев. Он перечисляет:

«Были попытки теракт устроить в Ижевске, была попытка год назад в Волгоградской области, была даже попытка захвата войсковой части в Тюменской области.

Пытались даже вооружённый мятеж поднять. Люди там разного происхождения, в том числе родом с Украины. И на самой Украине тоже такие «товарищи» есть».

Волна нападений на военкоматы и других диверсий, инспирированных СБУ, могла подвигнуть двоих «граждан СССР» из Зеленогорска и на теракт против «нелегитимного» Минобороны РФ.

Ключевая задача западных спецслужб, для которых субподрядчиком выступают разведывательно-диверсионные службы Украины, это создание панических настроений в России, указывает полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин. «Взбудоражить общество, дестабилизировать его, создать панику, чтобы в конечном итоге свергнуть верховную власть», — говорит ветеран ФСБ.

Использовать могут как приверженность теориям заговора, так и совершенно рациональные мотивы — например, требование социальной справедливости, отмечает Клюкин. По его мнению, деятельность не имеющего единого управления и формально «просоветского» движения при определённом развитии событий может вылиться в нечто ещё большее, нежели бессистемные террористические акты.

Надо учесть и исторический опыт, полагают эксперты, — тот практический интерес к среде радикального сектантства, который в начале XX века проявляли тогдашние революционеры, например, эсеры.

И сейчас сектантские кружки и движения — достаточно благодатная почва для вербовщиков из зарубежных спецслужб, цель которых — организация терактов на территории России, полагает Силантьев. Власть, напомним, проявляла серьезную обеспокоенность деятельностью отдельных сект, например, «Свидетелей Иеговы»*, которые были в 2017-м признаны экстремистской организацией.

«В случаях, когда какие-то бабушки военкоматы поджигают, а таких десятки, сложно понять по сообщениям СМИ, кто они — просто жертвы мошенничества или действительно сторонники таких «товарищей», — рассуждает эксперт. — Полагаю, есть среди них и такие».

«Когда есть целое движение людей, ненавидящих Россию, считающих её оккупационным государством, было бы глупо им не воспользоваться в своих целях, — отмечает Силантьев. — Конечно, не на Западе его создавали, но в своих целях могут его использовать, как и другие секты, совершенно точно. Те же кришнаиты военкоматы поджигали, недавний случай — военкомат в Новоуральске». В нынешней России помимо движения «граждан СССР»* в самом деле действуют многие централизованные организации, подходящие под определение «секта», соглашается религиовед Волков.

*Организации, признанные экстремистскими решением суда.