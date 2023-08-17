Зеленогорск, Красноярский край, 17 августа, 2023, 07:26 — ИА Регнум. В Зеленогорске оперативники задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в ЗАТО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Nac.gov.ru ФСБ

Отмечается, что два сторонника идеологии межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынашивали план подрыва базовых станций Ростелекома и Транстелекома в Зеленогорске.

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Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал деятельность сети украинских спецслужб на территории России. 11 августа он заявил, что в стране работают представители Главного управления разведки (ГУР) минобороны и СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он отметил «очень содержательные доклады» подчинённых, в частности руководителя ГУР Кирилла Буданова. Президент Украины пообещал, что россияне «серьёзно почувствуют» результаты работы Киева.