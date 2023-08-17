Новосибирск, 17 августа, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырём и трём годам воспитательной колонии двух несовершеннолетних граждан за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской и Челябинской областям пресекли противоправную деятельность двух граждан России, проживающих в Новосибирске и Новотроицке Оренбургской области, которые участвовали в запрещенной Верховным судом России террористической организации National Socialism/White Power (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уточняется, что сотрудники ФСБ пресекли подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала Паспортно-визового сервиса МВД России, который в августе 2022 года намеревался совершить юноша 2006 года рождения.

В материалах дела указано, что фигурант изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре рядом со своим домом, инструкции по изготовлению такого устройства он получил от модератора 2007 года рождения в чате в мессенджере. Координировавший подготовку преступления юноша также был сторонником террористической организации и находился на тот момент в Челябинске.

Отмечается, что Первый Восточный окружной военный суд признал подсудимых виновными. Несовершеннолетний житель Новосибирска был осуждён за приготовление к террористическому акту и участие в деятельности террористической организации, а также за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Несовершеннолетний житель Новотроицка был осуждён за участие в деятельности террористической организации.

«Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обыска дома у жителя Новосибирска стражи порядка изъяли среди прочего химические компоненты, а также инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, намеревавшегося поджечь здание военкомата. Такое решение 12 августа принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. По версии следствия, имея умысел на совершение теракта, фигурант, действуя совместно с неустановленными лицами, вечером 10 августа достал бутылку с горючим содержимым и зажигалку и пришёл к зданию военкомата. Довести свои намерения до конца злоумышленник не успел. 11 августа его задержала полиция.