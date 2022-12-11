В ФРГ растёт численность движения «Граждане рейха»
МВД Германии призвало разоружить сторонников «Граждан рейха»
Берлин, 11 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Численность сторонников правого движения «Граждане рейха» увеличилась в Германии до 23 тыс. человек. Часть из них способны на насилие, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
По данным МВД Германии, за год сторонников «рейхсбюргеров» стало на 2 тыс. больше. В текущем году они совершили 239 правонарушений, причем это не случаи мелкого хулиганства, а проступки, за которые полагается арест.
Десятая часть «рейхсбюргеров» склонна к насилию. У многих сторонников движения есть разрешение на оружие, добавила Фезер и призвала аннулировать эти документы.
Движение «Граждане рейха» появилось в Германии в 1980-х годах, но стало активным в 2010-х. «Рейхсбюргеры» — часто люди старшего поколения. Они не признают действующее правительство и считают страну, якобы существующую в границах 1937 года, «оккупированной».
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Германии объявили о пресечении попытки государственного переворота. Во многих федеральных землях прошли обыски и задержания. Многие из заговорщиков причисляют себя к «Гражданам рейха».
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