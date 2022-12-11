Берлин, 11 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Численность сторонников правого движения «Граждане рейха» увеличилась в Германии до 23 тыс. человек. Часть из них способны на насилие, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным МВД Германии, за год сторонников «рейхсбюргеров» стало на 2 тыс. больше. В текущем году они совершили 239 правонарушений, причем это не случаи мелкого хулиганства, а проступки, за которые полагается арест.

Десятая часть «рейхсбюргеров» склонна к насилию. У многих сторонников движения есть разрешение на оружие, добавила Фезер и призвала аннулировать эти документы.

Движение «Граждане рейха» появилось в Германии в 1980-х годах, но стало активным в 2010-х. «Рейхсбюргеры» — часто люди старшего поколения. Они не признают действующее правительство и считают страну, якобы существующую в границах 1937 года, «оккупированной».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Германии объявили о пресечении попытки государственного переворота. Во многих федеральных землях прошли обыски и задержания. Многие из заговорщиков причисляют себя к «Гражданам рейха».

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