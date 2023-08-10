Министерство национальной обороны Турции в координации с МИД республики продолжает контакты с эмиссарами ООН, России и Украины, которые направлены на возобновление зерновой сделки. «Мы надеемся, что эта инициатива… подтвердившая возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога, будет продолжена», — цитирует ТАСС заявление представителя турецкого военного ведомства, сделанное 10 августа телеканалу TRT.

Иван Шилов ИА Регнум

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 августа пообещал поддерживать контакты с Москвой, чтобы убедить российских партнеров вернуться к зерновой сделке. Эрдоган подчеркнул, что масштаб соглашения «будет расширен», сообщает РИА Новости.

Одновременно лидер Турции призвал страны Запада выполнить данные Москве обещания и напомнил, что обеспечение африканских государств зерном — «чувствительный вопрос» для России.

Наша страна, напомним, около трёх недель назад вышла из сделки (она же «Черноморское соглашение»), которая обеспечивала, в том числе, беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов. С 17 июля Москва не участвует в соглашении, так как значительная часть его пунктов так и не была исполнена — экспорт российского продовольствия и удобрений по-прежнему заблокирован, а Россельхозбанк так и не был обратно подключен к системе расчётов SWIFT.

Кроме того, «партнеры по соглашению» должны были: возобновить поставки западных запчастей для нашей сельхозтехники, снять все препятствия с фрахта судов и со страхования их для нужд сельскохозяйственного экспорта, возобновить работу аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разблокировать российские активы, связанные с сельским хозяйством.

Ни одно из условий Стамбульского соглашения 22 июля 2022 года, в которых была заинтересована Россия, выполнено не было, о чём напомнил Владимир Путин на недавнем саммите Россия — Африка.

При этом, как ранее отмечало ИА Регнум, за время действия сделки из портов Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, оставив на долю африканских и других беднейших менее 3%. И Киев пытается действовать в прежнем режиме. 10 августа ВМС Украины объявили о временных коридорах в Чёрном море для судов, идущих в порты или из портов Одессы, Черноморска и Южного. Но напомним, что Минобороны России после выхода России из сделки оповестило: с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, рассматриваются как перевозчики военных грузов.

И вот теперь Эрдоган предлагает отыграть назад, вернуться к ситуации до 17 июля, но при условии некоего «расширения масштаба» сделки. Вопрос в том, какое «расширение» может предложить Анкара для выхода из упомянутого Эрдоганом «тупика», вызванного нежеланием или неспособностью Запада выполнить свои обязательства.

Четыре турецких варианта

«Судя по оригиналу заявления Эрдогана, он прежде всего имел в виду время, то есть заключение сделки на длительный срок, а не на короткий с постоянным продлением», — поясняет ИА Регнум журналист-тюрколог Яшар Ниязбаев. По всей видимости, турецкий лидер рассчитывает, что если сделку заключить на долгий период, то у Запада будет больше времени на осознание необходимости выполнить свои обещания, а у Москвы не будет юридической возможности из сделки выйти из-за того, что Запад со своим выполнением не спешит. Таков, по мнению эксперта, первый вариант из тех, что может предложить Анкара.

Вряд ли такое «расширение» устроит Россию, хотя бы потому что она не готова больше делать первые шаги и совершать акты доброй воли. «В этой ситуации Москва больше не может продлевать авансом — лишь после получения соответствующего аванса с другой стороны», — указывает Ниязбаев.

Второй вариант — расширение номенклатуры. «Речь может идти о попытке включить в нее не только зерно, но и другие виды сельхозпродукции. Подобная мысль неоднократно высказывалась», — напомнил ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Предложение, конечно, интересное, но здесь есть важное «но». Дело в том, что оно предполагает не только какое-то принуждение Запада к выполнению взятых на себя обязательств, но еще и расширение списка снятых санкций. А на это США и ЕС, что очевидно, вряд ли пойдут, ведь это будет восприниматься в мире как крах всей санкционной политики. У некоторых может создаться впечатление о том, что Россию начали системно из-под санкций выводить.

Третий вариант — расширение числа подписантов. Сделку можно расширить за счет других участников. «Западных (как гарантов отсутствия каких-то преград или препон для экспорта) и незападных — потребителей зерна», — отмечает Суслов.

Этот вариант был бы неплох, если бы у потребителей в лице стран Глобального Юга были какие-то действенные рычаги влияния на западные правительства. Если бы включение потребителей в сделку смогло бы заставить Запад выполнять взятые на себя обязательства. Однако таких возможностей сейчас нет — Москва проверяла. «Москва продлевала эти соглашения исходя из того, что ей Турция, ООН и другие структуры обещали убедить Запад эти ограничения снять», — напоминает Ниязбаев.

Наконец, четвертый вариант расширения — это углубление темы. Превращение сделки из инструмента по вывозу зерна в некую переговорную платформу, где будет обсуждаться достижение устойчивого мира на Украине. Однако такой сценарий также маловероятен, прежде всего потому, что никаких условий для данных переговоров еще не создано. Москва не верит в готовность Запада даже выполнять зерновую сделку. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как в такой ситуации можно говорить о реализации пакетного, многоступенчатого мирного плана?»

Анкара признаёт доводы Москвы

Таким образом, планы Эрдогана «возобновить и расширить», скорее всего, не реализуются, что понимает и сам турецкий президент.

«Еще недавно Эрдоган выражал полную и абсолютную уверенность в том, что ему удастся договориться с Россией о продлении сделки. Сейчас же уверенности в его словах стало меньше — по всей видимости, на фоне масштабных российских ударов по украинским портам и категоричных заявлений представителей Кремля», — отмечает Ниязбаев.

Этот провал вряд ли каким-то образом повлияет на отношения между Анкарой и Москвой. Да, турецкому лидеру сделка нужна и важна прежде всего по экономическим причинам. «Дело в том, что в отличие от соседей, имеющих возможность продавать сырье, Турция подобными запасами не обладает и ориентируется как раз на продажи переработанных товаров. В частности, муки — Турция является одним из крупнейших мировых поставщиков этой продукции», — напомнил Ниязбаев.

За счет зерновой сделки Турция смогла еще больше нарастить объемы торговли, особенно с Африкой. И если страна перестанет получать зерно, то она может утратить свои позиции, отметил эксперт. При этом, заметил он, Эрдоган с понимаем относится к отказу Москвы продлить соглашения.

«Турецкий президент говорил о несправедливых, противоречивых действиях со стороны Запада, что Москва не получала от сделки того, что ей обещали. Говорил, что интересы России нужно учитывать, — указал Ниязбаев. — И турецкие СМИ признают право России выйти из сделки — они считают, что в тех условиях, в которых оказалась Москва, решение о выходе было правильным. Что Россия от нее ничего не получала. И сейчас турки лишь надеются на то, что Эрдогану удастся договориться с Россией на новых условиях».

Ослабление противника дороже выручки

Но возникает вопрос: «А нужно ли вообще Москве договариваться о сделке на каких-то новых условиях?» Само «Черноморское соглашение» в российском обществе не пользуется большой популярностью.

С другой стороны, в интересах России разблокировать доступ одного из главных наших экспортных товаров — зерна и удобрений — на мировой рынок. «Если преграды и препоны для экспорта российского продовольствия будут полностью сняты в том виде, в котором их озвучил Путин, то сделка могла бы быть возобновлена, — отмечает Суслов. — Но без полного выполнения российских условий и требований смысла ее возобновлять нет. Уж лучше договариваться с Турцией и другими странами о преференциальных условиях по экспорту российского зерна и продовольствия».

При полноценной реализации зерновой сделки Россия выручит от неё гораздо больше, чем Украина, ведь у РФ больше зерна и целее зерновые терминалы. Больше денег с зерна означает большие вложения в СВО.

Однако не всегда эта логика работает. По одной из версий, Москве лучше потерять большие деньги, но при этом не дать заработать Украине хоть какие-нибудь средства. «Москва заинтересована в максимальном ущербе украинской экономике, превращении этой экономики в нежизнеспособную за счет лишения ее экспортного потенциала и способа зарабатывания денег. Это помимо прочего будет подталкивать Запад к урегулированию, ведь чем меньше денег Украина зарабатывает сама, тем больше Запад ей должен помогать», — указывает Суслов.

Казалось бы, логика странная — Запад и без того помогает Украине, и поможет ей компенсировать любые издержки (тогда как Россия содержит себя сама — ей потери от срыва экспорта никто не компенсирует). Но тут нужно понимать, что западное население все меньше и меньше поддерживает идею финансирования киевского режима, особенно учитывая, что денег на это финансирование требуется все больше и больше. Так, в США уже более 50% населения выступают за отказ от дополнительного выделения средств. «Прекращение же зерновой сделки накладывает на Запад дополнительные финансовые издержки, делает Украину менее жизнеспособной. И это соответствует российским интересам в условиях СВО», — резюмирует Суслов.