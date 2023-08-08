Анкара, 8 августа, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада выполнить данные России обещания для возможности возобновления зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля. Об этом глава турецкого государства заявил во вторник, 8 августа, выступая на конференции турецких послов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля зерновой сделки, масштаб которой будет расширен… без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что обеспечение африканский стран зерном является для российской стороны «чувствительным вопросом», а также выразил надежду на скорейшее разрешение вопросов.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью французскому радио заявил, что США разрешили вопросы Российской Федерации, связанные с условиями зерновой сделки. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна, а страхование, перевозка и прочие действия, связанные с зерновой сделкой, выведены из-под режима санкций.

Позднее заместитель представителя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что слова Блинкена по выполнению данных России обещаний в рамках зерновой сделки в любой момент могут оказаться обманом. Он подчеркнул, что подобные соглашения должны быть документально зафиксированы.