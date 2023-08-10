Киев, 10 августа, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Украина объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Как отметили 10 августа в Киеве, речь идёт об идущих в или из портов Черноморска, Одессы и Южного.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинские власти отметили, что на обозначенных маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут лишь суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года», — сообщается на странице Военно-морских сил ВСУ в соцсети.

При этом не приводятся координаты маршрутов, но утверждается, что ранее их уже предлагали в обращении в Международную морскую организацию, чей совет якобы признал право украинской стороны на свободное торговое судоходство. Киев после этого отмечал, что рассматривает в числе прочих маршрут, проходящий через территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт. Наряду с этим отдельные морские районы северо-западной и юго-восточной частей международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Аналогичными ограничениями позднее отметилось минобороны Украины, сообщившее, что с полуночи 21 июля вводится запрет на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России. Они могут быть признаны перевозящими военные грузы объектами. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальском проливе запретили как опасное с 05:00 20 июля. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей обнародована украинскими властями.

ИА Регнум сообщало, что Россия не будет продлевать зерновую сделку, так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена. Российская сторона уведомила о решении Турцию, Украину и Секретариат ООН. За время существования соглашения из портов Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, оставив на долю беднейших стран менее 3%.

В МИД России подчеркнули, что сохранение сделки в условиях откровенного саботажа теряет смысл и заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.