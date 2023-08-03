В ближайшее время российским чиновникам придётся отказаться от зарубежных автомобилей. По крайней мере, именно на это им намекнули на высшем уровне. Президент Владимир Путин 3 августа сообщил, что сразу несколько российских министров и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он отказался от такого предложения.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал глава государства.

По мнению Путина, использование машин российского автопрома вынудит чиновников к большей скромности, «но это даже хорошо». «Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».

Тольяттинский АвтоВАЗ и столичный завод «Москвич» в этот же день подтвердили, что смогут обеспечить поставки авто для нужд госсектора в необходимых объёмах.

Иное мнение в комментарии РИА Новости высказал знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности. «Тема начала прорабатываться какое-то время назад. Специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии», — рассказал источник. Но, добавил он, «пока нужных мощностей, а значит, количества машин, нет».

Чиновников десятилетиями агитируют за отечественный автопром

Идея с пересадкой «служилого сословия» с иномарок на отечественные машины не нова. Первые инициативы предпринимались ещё в 1990-е, вновь на высоком уровне к ней вернулись в 2012-м — задолго до западных санкций и кризисов.

Тогда, во время визита на АвтоВАЗ Путин призвал все органы власти, заказчиков и предприятия, которые финансируются из бюджета, покупать только автомобильную технику, производимую в России и странах Единого экономического пространства. Президент подчеркнул, что нормам ВТО (в которой и тогда состояла, и сейчас состоит России) это не противоречит — а именно на этот момент оглядывались многие экономисты.

Вопрос о необходимости пересадить чиновников на российские машины вновь был поднят в июне прошлого года — после ухода ряда компаний с российского рынка. С соответствующим предложением выступил глава Минфина Антон Силуанов. Таким образом государство окажет поддержку российскому бизнесу, пояснил министр.

Год спустя об идее вспомнили в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал депутатов использовать в качестве служебных лишь отечественные машины. По его мнению, предпочтение автопрому недружественных стран не только непатриотично, но и вредно, если вспомнить, что упомянутые страны поддерживают Украину. «У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть «Аурус», — напомнил коллегам спикер. Думский вице-спикер Борис Чернышов чуть позже заявил, что в России специально для чиновников разрабатывалась модель Lada Vesta Aura — удлинённая версия вазовского седана Lada Vesta.

Такому авто-патриотизму, по мнению Володина, должны следовать и все бюджетные учреждения и властные органы — с предложением в обязательном порядке закупать для них только отечественные автомобили Володин обратился к министру Силуанову.

«Никто на «Волги» так и не пересел»

В своё время чиновников пытались пересадить на машины Горьковского автозавода, и этот опыт оказался неудачным — напомнил об упомянутой выше инициативе из 90-х президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Никто на «Волги» так и не пересел, — напомнил ИА Регнум Травин, добавив: Что сейчас считать отечественным автомобилем? Это какая-нибудь «Лада», которая тоже, по большому счёту, не является отечественной, учитывая, сколько там импортных комплектующих. Заставить чиновника пересесть на «Ладу»? Это то же самое, что заставить его пересесть на велосипед».

Иван Секретарев/Фотохост-агентство РИА Новости

Экс-депутат Госдумы, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, в принципе, не отвергает подобную инициативу, но задаётся вопросом: российских чиновников хотят пересадить на «Лады» и «Жигули» или же для них создадут персональные автомобили, как в советское время?

«У меня другая идея: в принципе, почему чиновники должны ездить на служебных автомобилях? — сказал Похмелкин ИА Регнум. — Давайте оставим автомобили лицам, подлежащим государственной охране — это примерно девять человек на федеральном уровне, и по два человека на региональном».

Общее число тех, кто работает в органах власти в России, на порядки больше — около 2,4 млн, или примерно 3,3% от числа работающих граждан. Собственно чиновников — федеральных, региональных и муниципальных служащих примерно вдвое меньше, около 1,25 млн. Такие данные в 2019 году привела РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, и с тех пор каких-то масштабных сокращений госаппарата не наблюдалось.

Допустим, что всю миллионную массу чиновников убедят пересесть если не на Aurus (штучный товар представительского класса стоимостью от 35 млн до 117 млн рублей), то на Lada Vesta Aura (стоимостью около 2 млн рублей), но остаётся сложность, которую упомянул источник РИА Новости: пока нужных мощностей, а значит, количества машин, нет.

Китайская альтернатива

В качестве альтернативного варианта российские власти могут рассмотреть возможность использования автопрома из дружественной страны — Китая, полагает Травин. Особенно актуально эта возможность выглядит в свете роста популярности китайских автомарок за последний год.

В 2009 году в стране состоялась презентация правительственного лимузина FAW Hong Qi HQE. В дальнейшем линейка Hong Qi ширилась: компания разрабатывала свою продукцию не только для партийных функционеров и чиновников, но и для рядовых китайских пользователей.

Спустя несколько лет в Китае насчитывалось несколько миллионов автомобилей, предназначенных для чиновников различного ранга. А уже в 2013 году, согласно новым правилам закупки служебного транспорта, в Китае максимальная стоимость автомобилей для чиновников в ранге министра была понижена — с 73 тысяч долларов до 57 тысяч.

Пересадка на «китайцев» вполне возможна, «особенно учитывая тот факт, что хоть к китайским автомобилям не у всех однозначное отношение, но в любом случае они чаще бывают качественными, чем те, которые собраны у нас с иностранными комплектующими», — отметил Травин.

«На выдумку горазды»

В конце концов, если чиновники будут ездить на работу и в другие места не за счёт налогоплательщиков, то «пусть ездят на чём хотят», отмечает экс-депутат Похмелкин. При этом, по словам эксперта, в этом случае налоговая служба должна следить за тем, откуда у чиновников денежные средства на дорогие автомобили.

Владимир Смирнов/ТАСС

Травин же выразил уверенность в том, что автомобилей хватит на всех чиновников — главное, чтобы хватило бюджетных денег: «Найдут, где взять машины. Вопрос в том, найдут ли чиновники способ обойти запрет? Я думаю, что найдут. Какой это будет способ? Не будем забегать вперёд — у нас чиновники на выдумку горазды».

«Возможно, более совестливые и ответственные чиновники даже пересядут на «Ладу», а те, кто привык красиво приезжать к дорогому ресторану на красивой машине — уверяю, никакие запреты не повлияют на желание приехать на такой машине,

— продолжает эксперт. — А числиться за ними будет какая-нибудь убитая временем и нашим автосервисом «помойка».

При этом Травин выразил сожаление в связи с тем фактом, что российский чиновник, скорее всего, не согласится пойти на понижение в вопросах использования авто, даже находясь на госслужбе, и не согласен «плохо одеваться, плохо есть, мало получать, спать на мятой постели и ездить на плохих машинах».

Впрочем, это прекрасная возможность для чиновников: если они будут лично заинтересованы в улучшении качества российского автопрома, тот вполне может резко рвануть вперед.