Москва, 3 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Автопроизводители АвтоВАЗ и «Москвич» 3 августа подтвердили, что смогут обеспечить поставки машин для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, в пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что компания обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилей чиновникам.

«На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», — отметили ТАСС в компании.

Завод «Москвич» также способен удовлетворить спрос на автомобили для госаппарата. «Производственные мощности завода «Москвич» смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора», — рассказали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные авто. Он рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.

Если российские чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, уверен президент.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом государство окажет поддержку российскому бизнесу, отметил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что он лично готов пересесть на Lada, как готовы, по его мнению, и все остальные госслужащие в стране.