Стамбул и Эр-Рияд планируют продолжать укрепление сотрудничества в сферах обороны и безопасности, а также по линии военно-промышленного комплекса. Об этом со ссылкой на официальные документы сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar TB2

Заявление об укреплении связей между Турцией и Королевством Саудовская Аравия (КСА) по линии военно-промышленного комплекса (ВПК) было сделано по итогам визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство.

После встречи Эрдогана с премьер-министром, наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Саудовское агентство печати распространило заявление, в котором говорится, что «обе стороны выразили решимость укреплять сотрудничество и координацию в обороне и военно-промышленном комплексе, а также активизировать подписанные ими соответствующие соглашения».

Министр обороны Саудовской Аравии Хелед бин Салман отметил в Twitter, что «остался очень доволен тем, что подписал с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером план реализации по укреплению оборонного и военного сотрудничества между двумя дружественными государствами».

Помимо вопросов ВПК, сторонами была отмечена важность расширения совместной деятельности в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также в области противодействия финансированию террористической деятельности.

Отмечается, что в ходе этого визита турецкого президента страны также подписали меморандумы о взаимопонимании в области энергетики и сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию проектов в области оборонной промышленности, исследований и технологий.

БПЛА для саудитов

Одним из результатов договоренностей между Турцией и Саудовской Аравией стало подписание соглашения министерства обороны КСА с турецкой компанией Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

«Между министерством обороны Саудовской Аравии и Baykar были подписаны два контракта на приобретение, в соответствии с которыми министерство обороны будет приобретать беспилотники с целью повышения боеготовности вооруженных сил королевства и укрепления его оборонных и производственных возможностей», — сообщил по этому поводу глава саудовского оборонного ведомства в Twitter.

В свою очередь, генеральный директор Baykar Халук Байрактар уточнил, что речь идет о приобретении Эр-Риядом высотного беспилотника Bayraktar Akıncı для эксплуатации в ВВС и ВМС королевства, а также назвал подписанное соглашение «самым крупным экспортным контрактом в сфере авиастроения и обороны в истории Турецкой Республики».

Ударный боевой дрон Akıncı разрабатывался фирмой Baykar с 2018 года, а его поставки в ВС Турции начались с августа 2021 года. Известно, что он может выполнять боевые задачи класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», а также отличается улучшенными летно-техническими характеристиками и увеличенной полезной нагрузкой.

Ранее в регионе эксплуатантами дронов Bayraktar стали Кувейт и Катар, однако Эр-Рияд хочет пойти дальше и принять участие в производстве беспилотников турецкой компании. Издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники сообщало, что Саудовская Аравия заинтересована в создании линии по производству БПЛА в Джидде.

Не Вашингтоном единым

Контракт, стоимость которого оценивают в сумму от 5 до 7 млрд долларов, подписан в удачное для компании Baykar время. Несмотря на прошлые оптимистичные заявления Халука Байрактара о том, что в мире «на фоне войны на Украине возрос интерес к Bayraktar TB2», сейчас турецкие БЛА далеки от образа «супероружия», который активно создавало украинское руководство в начале СВО. Как ранее отмечало ИА Регнум, их вклад в ход боевых действий при активном противодействии ПВО эксперты оценили как минимальный.

Репутация, созданная продукции компании Baykar после победы Азербайджана (активного эксплуатанта Bayraktar TB2) во второй карабахской войне и благодаря громким заявлениям киевского режима, потускнела, а конкуренция со стороны китайских, иранских, израильских и американских БЛА увеличилась. Это заставляет компанию активнее продвигать свою продукцию — даже через визиты президента страны. Тут, кстати, уместно будет упомянуть, что председатель правления Сельчук Байрактар является зятем президента Эрдогана.

Baykar испытывает и рекламирует новые модели беспилотников, в ряд которых входят упомянутый Akıncı и сверхзвуковой палубный БПЛА Kızılelma. И, как комментирует для ИА Регнум политолог Мехмет Перинчек, покупатели на них найдутся, потому что страны Персидского залива хотят диверсифицировать поставки вооружений и развивать оборонное сотрудничество не только с Вашингтоном, как было в прошлом.

«Даже такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, которые были спутниками США в нашем регионе, ищут другие военные системы, не зависимые от США, потому что уже у всех стран есть серьезные конфликты с Вашингтоном», — комментирует эксперт. По его мнению, страны будут держать курс на снижение зависимости своих военных сил от Америки, приводя в пример намерения Саудовской Аравии развивать сотрудничество в сфере обороны с Китаем.

Без груза прошлого

Визиты Эрдогана — а турецкий президент в эти дни посетил не только Саудовскую Аравию, но и Катар, и ОАЭ, — призваны улучшить отношения страны с арабским миром и укрепить региональные связи. Идеологические и политические разногласия Турции и КСА долгое время ослабляли экономику и политические позиции обеих стран, поэтому стабилизация отношений будет способствовать деконфликтизации региона.

Как пояснил в беседе с ИА Регнум заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов, сейчас речь идет о восстановлении нормальных отношений Турции со странами региона по политической линии. «Как только эта задача будет решена, а связи восстановятся, обретут определенную такую не то что даже динамику, а просто штатность своей работы, после этого могут решаться более далеко идущие вопросы, в том числе военно-технического сотрудничества», — замечает эксперт.

Кроме того, Анкара нуждается в диверсификации внешних экономических связей в условиях нарастающей геополитической турбулентности. Сейчас экономика страны испытывает значительные затруднения и нуждается в привлечении иностранного капитала, в частности арабского.

Улучшение политической ситуации в регионе и расширение совместной деятельности позволит Турции развивать экономику, в том числе и через продвижение продукции своего ВПК в странах Персидского залива и Ближнего Востока.

«Есть определенный груз прошлого, но сейчас происходит на наших глазах очень важная трансформация ситуации на Ближнем Востоке. Пока все идет в правильном направлении, на замирение тех государств, которые имели напряженные отношения друг с другом», — говорит Бакланов. Военно-техническое сотрудничество, добавляет он, будет интересной целью взаимодействия, если политические отношения удастся успешно отрегулировать.