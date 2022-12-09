Пекин, 9 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сотрудничество и координацию в сфере обороны намерены развивать Саудовская Аравия и Китай. Текст документа 9 декабря приводит Саудовское агентство печати.

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«Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество и координацию в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны КНР и Саудовская Аравия намерены повышать уровень обмена сведениями, а также делиться опытом в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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