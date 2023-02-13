Анкара, 13 февраля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Председатель правления и руководитель отдела технологий компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что компания выделит средства для закупки 1000 домов для оставшихся без крова после землетрясения, сообщает 13 февраля турецкое информационное агентство Anadolu.

prezident.az Сельчук Байрактар

Байрактар, находящийся в разрушенном городе Кахраманмараш, в своём видеообращении сказал, что он потрясён случившимся, и призвал весь турецкий народ сплотиться вокруг государства.

После чего он объявил о начале жилищного проекта Baykar Container City, который будет финансироваться его компанией. Контейнерный городок будет насчитывать 1000 домов, в которых разместятся 2000 человек.

Общая сумма финансирования со стороны компании достигнет 1 млрд 855 млн турецких лир (около $10 млн).

Примечательно, что Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а его компания выпускает знаменитые боевые беспилотники Bayraktar.

Напомним, что президент Эрдоган пообещал в течение года возвести жильё для пострадавших от землетрясения.