Степанакерт, 25 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате удара, нанесенного турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2 примененных Азербайджаном, сообщает 25 марта военное ведомство НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Днем 25 марта ВС Азербайджана продолжили нарушения режима перемирия, применяя кроме стрелкового оружия также ударные беспилотники Bayraktar TB-2. В результате обстрелов погибли трое контрактных военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха», — указано в сообщении министерства обороны НКР.

Ранее в Нагорном Карабахе заявили о двоих погибших.

По другим данным, также ударами беспилотников были ранены 14 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Азербайджана нарушили согласованную линию соприкосновения в Нагорном Карабахе, заняв село Парух в Аскеранском районе НКР.

Азербайджан отрицает сам факт вооруженных инцидентов.