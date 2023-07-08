В заслугу Венгрии и Сербии надо поставить то, что они не допустили в Европу более четверти миллиона мигрантов-нелегалов, заявил 7 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Без Сербии и Венгрии в Австрии, Германии, Нидерландах было бы на сотни тысяч иммигрантов больше, чем сейчас», — цитировал ТАСС венгерского лидера. Любопытно, что на днях в Германии сожалели по поводу недостачи иностранных работников — правда, легальных и квалифицированных, не столько «рук», сколько «мозгов».

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в Германии

ФРГ необходимо ввозить 1,5 млн иммигрантов каждый год, чтобы решить проблему нехватки компетентных работников, передала Süddeutsche Zeitung 2 июля слова главы Совета экономических экспертов Германии Моники Шнитцер. Если импортировать по 1,5 млн квалифицированных гастарбайтеров в год, то «за вычетом значительной эмиграции у нас будет 400 000 новых граждан каждый год, и таким образом мы хотим сохранить количество рабочих», отметила Шнитцер.

«Если Intel будет строить завод в Магдебурге и захочет привлечь для него иностранных специалистов, они должны чувствовать себя там желанными», — привела пример Шнитцер. Нужно смягчить требования к языковым навыкам новоприбывших, подчеркивает глава Совета экономических экспертов. От зарубежных специалистов не нужно ожидать владения немецким языком, достаточно знать английский — а кабинету Олафа Шольца нужно вложиться в обучение английскому языку чиновников, отвечающих за прием иммигрантов.

Структура, от имени которой выступила Шнитцер, — это не просто очередной аналитический центр. Совет экономических экспертов, который часто называют «Советом мудрецов», консультирует правительство ФРГ по экономическим проблемам. В том, что касается вопроса дальнейшего ввоза иммигрантов, позиции консультантов и консультируемых почти не отличаются. «К 2035 году в Германии будет не хватать 7 миллионов работников, если мы ничего не предпримем», — заявлял Financial Times в мае министр труда Хубертус Хайль.

Правительство и многие представители бизнес-кругов уверены, что в стране существует кадровый дефицит, который вскоре начнет сказываться на немецкой экономике. Часто упоминаются демографические проблемы немецкого общества — его старение и уход на пенсию квалифицированных специалистов. Качество подготовки молодых специалистов-немцев зачастую не устраивает работодателей, отмечает эксперт по рынку труда Штефан Хардеге. «Нехватка квалифицированных рабочих является одной из основных проблем для немецких автопроизводителей», — заявил радиостанции Deutsche Welle (признана иноагентом в России) Андреас Раде из Объединения предприятий немецкой автомобильной промышленности.

В бундестаге и кабинете Шольца готовы идти на беспрецедентные поблажки. Внесенный недавно законопроект разрешает иностранцам, владеющим одной из дефицитных специальностей, въезд в страну даже без свидетельства о трудоустройстве или обучении.

Культурно близким украинцам ещё надо создать условия

Судя по показателям Федерального статистического ведомства ФРГ, цифры иммиграции уже близки к заявленным Моникой Шнитцер. Еще с 2000-х годов немцы покидают страну (причем темпы эмиграции усиливаются), а число приезжих растет — примерно такими же темпами, что и в заявлении эксперта.

И это если не брать рекордные 2022 и 2023 годы с их небывалым наплывом украинских мигрантов. В 2022 году население Германии увеличилось на 1 миллион человек — при этом число украинцев в стране увеличилось на 915 тысяч. И, как уже говорилось выше, судя по росту поддержки АдГ, число граждан, которым нравится такое положение вещей, явно не растёт.

Хотя в определенной степени поток украинцев может сыграть на руку немецкому обществу, сказал ИА Регнум ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров, «то, что все-таки это, как правило, христиане, пусть и «восточного обряда», адаптация их в германское общество представляется менее болезненной, нежели чем, скажем, мусульманского населения, в силу цивилизационных и религиозных отличий и различий».

Но даже те, кто «за» ввоз культурно близких и обладающих нужными профессиями иммигрантов, говорят, что сперва нужно решить проблемы с улучшением условий для новоприбывших: от строительства новых домов, детских садов и школ до решения проблемы с дискриминацией приезжих на рынке жилья.

Они также указывают на проблему с излишней бюрократией в области трудовой миграции, что, кстати, часто обсуждают и релоканты из России. Отмечается, что во многом из-за нее с 2019 года Германия опустилась на три позиции в рейтинге привлекательных для иностранных специалистов стран, заняв в 2022 году лишь 15-е место.

В нынешнем виде, то, что предлагает Шнитцер, — это чистый популизм, отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. «Я думаю, что потребности немецкой экономики явно не настолько высоки в мигрантах, как обозначается», сказал ИА Регнум эксперт. Правда, непонятно, на кого такой популизм рассчитан — ведь в Германии всё больше тех, что выступает против любого импорта рабочих рук из-за рубежа.

А АдГ — против

«Заявления о том, что интеграция более миллиона беженцев… идет хорошо, противоречат тому, что в реальности видят многие наши граждане. Они каждодневно сталкиваются с последствиями безответственной политики открытых границ: растущей нехваткой жилья, растущими ценами на аренду жилья и непрекращающейся чередой преступлений», — такое мнение еще в 2019-м высказал в комментарии Би-би-си Александер Гауланд, один из лидеров «Альтернативы для Германии» и глава фракции этой правопопулистской партии в бундестаге. Так Гауланд ответил главе Федеральной ассоциации работодателей Инго Крамеру.

И очевидно, что чем дальше, тем всё больше немцев склонны согласиться с тогдашним заявлением представителя АдГ. В начале июня ИА Регнум отмечало, что уровень популярности АдГ составил 18%, достигнув, таким образом, своего исторического максимума с сентября 2018 года.

«Альтернатива» вышла на второе место по популярности после блока ХДС-ХСС (который сейчас находится в оппозиции) и опережает правящую «светофорную коалицию» социал-демократов Шольца, «зелёных» и либералов из Свободной демократической партии. Рейтинг АдГ никогда раньше не поднимался выше 16%.

Причем, как указывало ИА Регнум, 65% сторонников АдГ называют именно миграцию самой важной причиной своего решения проголосовать на выборах за «Альтернативу».

Дойдёт ли до «Фрекзита»?

Очень похоже, что аналогичные настроения растут и во Франции на фоне беспорядков, беспрецедентных даже на фоне частых бунтов «новых французов» по различным поводам — вплоть до проигрыша (или даже победы) футбольной сборной «исторической родины». В нынешних погромах участвуют не только потомки выходцев из Северной Африки в нескольких поколениях, но и, как сообщается, недавно прибывшие в страну мигранты.

В парламенте на фоне уличных погромов прозвучал призыв вывести страну из Шенгенской зоны и восстановить национальные границы. Об этом заявил депутат Николя Дюпон-Эньян, лидер право-голлистского движения «Вставай, Франция!» и бывший мэр города Йера. В противном случае, подчеркнул он, беспорядки не прекратятся.

«Это не беспорядки, это партизанская война», которую ведёт «отделившаяся от Франции» часть её населения, не ассоциирующая себя ни с французским государством, ни с обществом, сказал Дюпон-Эньян телеканалу CNews.

Практически дословно высказалась и трижды кандидат в президенты Франции, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. «Мы страдаем от полной анархии в вопросах иммиграции в течение 40 лет, что привело к явлению отделения (мигрантов) от французского общества. Продолжайте отказываться видеть реальность!» — заявила Ле Пен каналу France 2. Даже если верить данным МВД о том, что среди погромщиков лишь 10% были иностранцами, тем хуже — значит остальные, потомственные граждане Франции не считают себя таковыми, настаивала лидер «Национального объединения».

Судя по опросу Ifop для газеты Le Figaro, Ле Пен обошла по популярности президента Эммануэля Макрона — 39% опрошенных назвали её отношение к нынешним событиям правильным, у президента республики — 33%.

У Ле Пен, судя по её высказываниям, нет готового рецепта того, как совладать с мигрантами — которые оказались «отделившимися». У другого экс-кандидата в президенты на выборах 2022 года, Эрика Земмура, предложения есть. «Если бы я был у власти, я бы сначала остановил потоки мигрантов, я бы ликвидировал право на гражданство по рождению на французской земле, я бы остановил воссоединение семей», — заявил Земмур каналу Europe 1.

Восточная Европа огораживается

Если в Германии «Альтернатива» маргинализована (а ее сторонников изображают самыми темными красками), а во Франции политический курс может смениться разве что после президентских выборов 2027 года, то в Восточной Европе антимигрантская повестка стала частью официальной риторики. Так, несколько дней назад польский премьер Матеуш Моравецкий не без гордости заявлял, во время миграционного кризиса восточноевропейцы заняли «решительную позицию» по сдерживанию наплыва приезжих — намерены отстаивать ее они и сейчас.

Как ранее рассказывало ИА Регнум, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал провести референдум с вопросом: как поляки относятся к размещению в стране мигрантов, которых Еврокомиссия намерена распределить по квотам по странам ЕС. Причём ответ на вопрос Качиньский знает заранее — он будет отрицательным.

Мнение Виктора Орбана приводилось выше. А чуть раньше венгерский премьер обрушился на Брюссель с критикой за то, что

«они хотят потребовать от нас построить гетто для мигрантов».

Так он оценил всё то же одобренное большинством стран ЕС соглашение об обязательном распределении иммигрантов по всему Союзу (в противном случае стране придется платить за каждого непринятого «гостя»).

Что дальше?

Линия поведения Берлина и Брюсселя ведет лишь к размыванию идентичности европейских стран, уверены в Варшаве и Будапеште. С другой стороны, Польша активно принимает украинских беженцев. Впрочем, у Варшавы есть основания на такую точку зрения: даже при всех разногласиях приезжие из соседней страны для поляков значительно ближе в культурном, социальном и религиозных планах, чем выходцы из Магриба.

Но в любом случае население Европы продолжает стареть — как сообщает Евростат, если в 2011-м доля населения в возрасте 65 лет и старше была равна 17,8%, то в 2022-м уже 21,1%. Это наиболее видно в странах Западной Европы, поэтому, с учетом снижения там рождаемости, потребность в новых специалистах там продолжит существовать. Вероятно, возрастет она и в восточноевропейских странах, где спад рождаемости не столь заметен, зато присутствует трудовая миграция молодых людей в Западную Европу и Северную Америку.

Многое будет зависеть от экономических факторов. Вполне возможно, что энергетический кризис в ЕС вынудит местные компании продолжить переносить свои производства в США, куда вслед за ними потянутся квалифицированные работники. Изменения в структуре трудовых ресурсов могут произойти и в случае общемировых проблем в экономике, как если в 2023 году мир столкнется с рецессией, что предрекают различные эксперты.