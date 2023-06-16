Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал провести в стране референдум с вопросом: согласны ли поляки разместить в стране мигрантов, которых Еврокомиссия намерена распределить по квотам по странам ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фактический куратор польской политики (а напомним, к «Праву и справедливости» принадлежат и президент Анджей Дуда, и премьер Матеуш Моравецкий) Качиньский заранее знает ответ на вопрос о мигрантах. «Польский народ на это не согласится», — цитировало ТАСС заявление, которое лидер правящей польской партии сделал 15 июня.

За два дня до этого, 13 июня, премьер Моравецкий объявил: в Восточной Европе уже создаётся коалиция государств — оппонентов миграционного плана Брюсселя. Глава польского правительства напомнил, что во время миграционного кризиса 2015 года восточноевропейцы уже заняли «решительную позицию».

В тот же день, 13 июня, подтверждение словам Моравецкого пришло из Будапешта. Политический советник и однофамилец венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Венгрия присоединяется к коалиции государств, выступающих против нового плана Евросоюза по приему мигрантов.

План, против которого выступили по крайней мере две страны из предполагаемой антимигрантской коалиции, был принят 8 июня большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. Идея Еврокомиссии предполагает: надо переместить от 30 тыс. до 120 тыс. «гостей» из стран ЕС с переизбытком мигрантов (вроде Италии или Греции) в страны, где беженцев не так много. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта финансовый эквивалент в размере 22 тыс. евро.

Тогда, при обсуждении предложения о квотах, и наметился раскол: на фоне согласия большинства Венгрия и Польша выступили против, а Словакия, Литва, Болгария и Мальта воздержались. Тогда в роли главного защитника Восточной Европы от нового переселения народов и выступил Моравецкий: «Принудительное переселение не решает проблемы миграции, но нарушает суверенитет государств-членов. Польша не будет платить за ошибки миграционной политики других стран».

«Ближний Восток» Европы

«Поляки являются одними из главных противников принятия Евросоюзом мигрантов из мусульманских стран, потому что это накладывается на польский национализм, их исламофобию, которая присутствует в польском обществе», — сказал ИА Регнум политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. Поляки не заинтересованы в беженцах из стран Северной Африки и Ближнего Востока в силу отторжения мультикультурализма и нежелания расширения присутствия мусульман в Европе, отметил собеседник.

Но фоне перепалки Варшавы и примкнувшего к ней Будапешта с Брюсселем несколько теряется важный момент. В руководстве ЕС традиционно и стереотипно понимают под беженцами (легальными или нелегальными) волну мигрантов «с Востока и Юга» — то есть с Ближнего Востока и из Северной Африки. Но в последние полтора года Евросоюз имеет дело с новой волной переселенцев «с Востока» — из страны, географически и культурно куда более близкой, чем Йемен, Сирия, Ливия или Сомали.

Как оповестил европейских партнеров тот же Моравецкий, за прошлый год Польша «добровольно и без принуждения» приняла 4 млн беженцев с Украины — в счёт бюджета, и перекладывая бремя содержания этих мигрантов на граждан. По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на начало июня европейские страны приняли 5,9 млн украинских граждан.

Больше всего беженцев «с Востока» (из бывших «восточных кресов» и других украинских территорий), как было сказано выше, приняла Польша, досталось Чехии, Словакии, Венгрии.

На этом фоне привычных переселенцев из тех же Сирии и Афганистана — чьими проблемами традиционно занята Еврокомиссия во главе с председательствующей там Швецией — куда меньше. По озвученным в феврале данным Агентства ЕС по делам миграции, за 2022-й страны ЕС приняли 1 млн заявок на получение убежища от выходцев «с Востока и Юга», в первую очередь Сирии и Афганистана, и для сравнений 4 млн заявок на получение временной защиты от украинцев.

«После начала украинского наступления и повышения интенсификации боев, после подрыва Каховской ГЭС число прибывающих в Польшу беженцев с Украины возросло», — указал польский президент Анджей Дуда.

Варшава в целом не выступает категорически против принятия, размещения и использования в экономике мигрантов, отметил Буневич. На руку польским политикам играют обстоятельства, которые возникли в Польше после начала СВО.

При этом, как отмечало ИА Регнум, в Польше за последний год отношение поляков к массе культурно и этнически близких «уходцев» с Украины изменилось далеко не в лучшую сторону.

Еще в июле 2022 года Польский экономический институт (чьи данные приводила Financial Times) фиксировал усталость от беженцев: доля тех, кто покупал товары для украинцев, упала с 51% в мае до 39% в июле, количество жертвовавших наличные снизилось с 46% до 33%. Кабинет Моравецкого со своей стороны урезал льготы для украинцев и тех, кто их принимает: отменили субсидии для поляков, размещающих беженцев, и бесплатный проезд для самих приехавших.

С одной стороны, Польша получила сравнительно дешевую рабочую силу (в дополнение к уже находившимся украинским «заробитчанам»). С другой — это легло бременем на польские системы здравоохранения и образования, увеличило нагрузку на финансовую систему в связи с предоставлением беженцам многочисленных льгот.

Бремя как прикрытие

Нарастающее количество украинских беженцев и бремя содержания их — отличная карта, которую Варшава может разыграть в своем давнем противостоянии с Брюсселем. Когда разговор заходит о перемещении североафриканских и ближневосточных беженцев из стран «фронтира» в другие государства ЕС, Варшава «играет на том, что большое количество мигрантов, беженцев с Украины, уже находится в Польше. Поляки считают, что свою функцию в этом смысле они уже выполнили», полагает Дмитрий Буневич.

В случае с новыми планами ЕС «позиция Варшавы однозначна», в свою очередь, указывает в комментарии ИА Регнум политолог Олег Хавич. По его словам, «Польша приняла такое огромное количество беженцев с Украины, что применение формальных механизмов Еврокомиссии по отношению к Польше неприемлемо».

«Право и справедливость», партия националистическая и католическая, страхи, которые есть в польском обществе, связанные с приемом мигрантов. Она пытается выставить себя защитником польской идентичности и католической Польши», — отмечает Буневич. С другой стороны, у Варшавы есть возможность прикрыться другой, не менее важной миссией, — «форпоста Европы», гуманно принимающего у себя украинцев и тем самым якобы «противостоящего» России. В 2015 году польские политики уже обвиняли Россию в желании «извлечь выгоду» из миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Заявлениями Качиньского и предупреждениями Моравецкого в адрес Брюсселя дело не ограничивается. Представитель польского правительства Петр Мюллер пообещал, Варшава постарается юридически заблокировать пакт о миграции и убежище, сообщил портал Euractiv.

В одиночку Варшаве будет трудно противостоять Еврокомиссии, но союзники найдутся, полагает Буневич. «Страны Вышеградской группы — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия — достаточно едины в своем неприятии курса Брюсселя на высокую открытость мигрантам. И не только эти четыре страны, к ним примыкают прибалтийские государства, отчасти к этому близка, например, даже та же Австрия», — говорит эксперт.

Правда, поляки и венгры в определенной степени могут позволить жесткие высказывания — они и так уже находятся в конфликте с Брюсселем. Многие же соседние страны едва ли позволят себе такую риторику как из нежелания рисковать финансированием из центра, так и из боязни пойти наперекор общим ценностям, не выказав поддержки мигрантам.

«Многие политики в соседних странах, в первую очередь восточноевропейских, думают точно так же, как польские политики и польские граждане, но публично высказать подобное мнение — значит пойти вразрез с пресловутой «повесточкой». Поэтому никто, кроме Польши и Венгрии, на это не пойдет, — в свою очередь, отмечает Хавич. — Поэтому мой прогноз: максимальное, чего может достичь Польша, — это временное исключение из общего правила».