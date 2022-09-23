Вашингтон, 23 сентября, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Энергетический кризис в ЕС вынуждает местные компании переносить свои производства в США, чтобы использовать большую стабильность американского рынка и государственную экономическую поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

В статье отмечается, что европейские страны, страдающие от колебаний цен на энергоресурсы и сбоев в цепочках поставок, могут столкнуться с новой волной деиндустриализации. Также подчеркивается, что производители ряда энергоемких отраслей, особенно химической, могут рассчитывать на более благоприятную по сравнению с ЕС операционную среду в США.

Кроме того, журналисты указывают и на то, что в августе глава Белого дома Джо Байден подписал закон, который, среди прочего, предусматривает предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий и организаций, занятых в сфере «зеленой» энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября шведская газета Nya Dagbladet опубликовала секретный доклад, который якобы был составлен американским аналитическим центром RAND в январе 2022 года и касался планов США в отношении ЕС, Киева и России. Авторы документа описывали модель, согласно которой Вашингтон спровоцирует ситуацию, которая приведет к обрушению экономики Евросоюза и вызовет отток капитала и специалистов из европейских стран в Соединенные Штаты.