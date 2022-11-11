Военкор Коц опубликовал кадры с разрушенным Антоновским мостом
Херсон, 11 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео разрушенного Антоновского моста, связывавшего Херсон с левым берегом Днепра.
ИА REGNUM
Антоновский мост
На кадрах, снятых с левого берега реки, показан разрушенный Антоновский мост.
«За моей спиной два обрушенных пролёта Антоновского моста», — сказал корреспондент, предположив, что подрыв произошёл во время вывода российских войск с правого берега.
Также фото разрушенного Антоновского моста опубликовали очевидцы.