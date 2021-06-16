Ближайшие несколько лет будут сложными для газотранспортной системы Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам Кулебы, Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности». Глава МИД Украины обвинил Россию в том, что она якобы дискредитирует Украину как «надежного партнера» по транзиту газа.

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Заявление министра иностранных дел Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие отметили, что сложность, которую ожидает для украинской ГТС Кулеба, является результатом его дипломатии.

«По-моему, Москва Киеву устами Путина намекнула, что могли бы прокачивать по украинской ГТС газа больше. Но нет, мы будет испражняться в сторону Кремля и ныть, что будет тяжело после 2024 года. «Северный поток — 2» — это «дело» уст недалеких украинских политиков, желающих выслужиться перед западным хозяином. Кто там грозился взорвать ГТС? А кто недавноговорил о подрывах украинского участка ГТС, мол, это «провокации Кремля»? Можете плакаться, материться, рвать на себе волосы. Похоронили вы себя как власть. Я не буду сравнивать, чем ранее была Украины и чем стала. Людей жаль, они будут страдать», — написал Тарас Т.

«Не могу понять почему министр-«дипломат» комментирует то, что не его?.. Есть министр энергетики, есть министерство, есть «Нафтогаз». Они все молчат, а этот пытается «собой» закрыть все пробелы во внешней политике, делать абсурдные заявления и нагнетать обстановку, — вот его основные задачи», — отметил Владимир Р.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. mfa.gov.ua

«А он не сказал, что нашу страну ожидает ещё несколько сложных лет из-за таких министров, как он сам?» — задался вопросом Владимир К.

«Не знаю… [конец] ли трубе, но зелёной ликвидаторской команде точно и, наверно, очень скоро! Тикать (бежать — М. Р.) будут кто куда, — в Ростове места нет», — добавила Людмила Д.

«Два майдана отбросили Украину по промышленному производству на уровень банановых республикиАфрики», — пишет Дмитрий С.

«Завершение СП-2 — это очередное «поражение» Путина! Теперь Украина завалит европейский рынок дешёвым металлом!» — с иронией отметила Маргарита П.

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"Дураков не сеют и не пашут, они сами «родятся», — добавила Нина Л.

«Надо понимать, что в переводе с дипломатического языка это звучит примерно так: кажется, мы… [доболтались]… И кто бы мог подумать! Эти россияне такие «непредсказуемые», — отреагировал Владимир Г.

«Несколько сложных лет» — и в 2024 году она закончит своё существование!!!» — написал Юрий Б.

«Побольше под Америку прогибайтесь — ещё не то будет!» — отметил Николай К.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Спасибо [бывшему премьер-министру Украины Арсению] Яценюку, — «снял» нас с «газовой иглы». И Юле [Тимошенко]. Хотя её уже благодарили», — добавил Валерий Д.

«Да ладно придумывать сложности, всё быстро и достаточно ненапряжно демонтируется автогеном», — отреагировал Zhenya К.

«Да уж, такую трубу за один год не порежешь на металл», — пишет Саня К.

«Автоген — вагон — Китай», — иронизирует Сергій Н., делая отсылку к фразе «чемодан — вокзал — Россия», которую на Украине часто употребляли по отношению к гражданам, которые были против майдана и выступали за добрососедские отношения с Россией.

«А что они думали, столько лет поливать дерьмом, а с ними будут сотрудничать? За что боролись, на то и напоролись», — отметила Ольга П.

«Вы же хотите, чтобы совладельцами ГТС были ЕС и США. Россия перекроет газ, и дуйте в трубу. А заинтересованы в транзите Россия, Украина и ЕС. Они и должны быть совладельцами. А Штаты заинтересованы продавать свой сжиженый газ. Но это простая экономика. Политика довела до нищеты, дальше хуже будет», — пишет Юрий М.

«Усё, кина не будет, газ закончился в трубе. Теперь «реверс» будет из воздуха в обе стороны… Олени, доруководились?» — задал вопрос Дмитрий Владимирович.

«Украинскому руководству, начиная с правления Л. Кучмы, нужно было вести себя достойно в отношении ГТС. Охранять как объект высокого государственного значения, а не воровать газ и наживать миллиарды в собственный карман. А Россия предупреждала…» — отметила Нина Ф.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

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«30 лет мы героически… [профукивали] судо‑ и авиастроение, металлургию, космос, автопром… И это нам, без сомнения, удалось! Сложнее всего было… [профукать] географическое положение, упустить любой транзит по своей территории и по**аться со всеми соседями, но с этим мы тоже справились! Я уж не говорю про Крым, — отдать его без единого выстрела могут не только лишь все. Мало кому за последние 300 лет это приходило в голову. Но совсем уж невероятным казалось… [профукать] трубу, которая уже лежала и просто приносила миллиарды ежегодно. Однако, нет задач, которые бы мы не могли решить, взявшись за дело как следует. И мы… [профукали] и её! Думаю, что последний, кто будет улетать отсюда, скорее всего, забудет выключить свет, и нам и нашим внукам долго ещё будут приходить счета за электричество», — подытожил Виталик И.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам относительно компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».