Во многих белорусских школах на воскресенье 9 мая запланировано проведение массовых мероприятий, никак не связанных с Днём Победы. Школьные учителя намерены во время традиционного праздника прививать подрастающему поколению уважение к символике постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«План проведения Недели Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь в государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» в 2020/2021 учебном году» в п.10 содержит запись о единственном мероприятии, запланированном на 9 мая: «Участие в торжественной церемонии, посвященной Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь». С этой целью классные руководители соберут учащихся IX классов на площади Ленина в городе Бресте.

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Аналогичный план реализуется в средней школе № 6 города Бреста в период с 3 по 9 мая. В частности, на 5 мая запланировано проведение сразу двух мероприятий — «Участие в круглом столе «В символах государства — история моего народа» с участием представителя прокуратуры» для восьмиклассников, а также «Диалоговая площадка «Единство! Развитие! Независимость!» для учащихся X — XI классов.

На 6 мая запланирована «Игра-путешествие «В стране символики» по станциям». На неё в фойе второго этажа школы в течение дня будут собирать учеников I — VII классов. Название станций не уточняется.

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Такие же планы доведены чиновничьей «идеологической вертикалью» до директоров, завучей и учителей других учреждений образования во всех областях Белоруссии. Так, например, государственное учреждение образования «Домановичская средняя школа» (Гомельская область) на своём официальном сайте сообщает: «9 мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный праздник отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года». При этом в публикации от 5 мая содержится устаревшая информация о государственной символике.

В 2020 году белорусские чиновники без проведения референдума изменили государственную символику постсоветской республики — в январе 2021 года соответствующий закон вступил в силу. БССР в период Великой Отечественной войны сражалась с гитлеровскими оккупантами под красным знаменем, к которому в 1951 году добавили зелёную полосу и орнамент.

В постсоветский период по указам Александра Лукашенко были изменены знамёна воинских частей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти и другие мероприятия вписаны в инициированную им политику «белорусизации».

Moypolk.ru Бессмертный полк

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В рамках этой политики не только поднимаются на щит старые националистические мифы номинальных противников Лукашенко из стана прозападной оппозиции, но также конструируются и насаждаются новые мифы. Например, о «тысячелетней белорусской государственности» (отсчёт которой ещё недавно вёлся с 1919 года), о «белорусской шляхте» (в действительности польско-литовской, вряд ли вообще знавшей слово «белорусский») и так далее.

Хуже всего то, что чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии с подачи Александра Лукашенко продвигает представление о Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Отечественной войне 1812 года как о «не наших войнах». Минобороны и чиновники главного идеологического управления президентской администрации навязывают представление о Великой Отечественной войне как о битве белорусского народа за «суверенитет и независимость Республики Беларусь», которой во времена СССР не существовало. С этой целью проводятся пропагандистские мероприятия, чеканятся медали и изготавливается различная атрибутика.

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Предки современных белорусов, считавшие себя русскими, представляются в Отечественных войнах как сторонние наблюдатели и потерпевшие от схваток Российской империи с её врагами. При этом бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко (ныне в оппозиции) позиционировал Наполеона и его солдат как неких миссионеров, донесших на штыках цивилизацию в Россию. Лукашенко всячески поощрял деятельность таких системных националистов, и многие из них до сих пор продолжают деструктивную «белорусизаторскую» деятельность.

Иван Шилов REGNUM Национализм в Белоруссии

Массовые протестные манифестации в августе 2020 года шокировали Лукашенко. Его силовики подвергли репрессиям десятки тысяч человек, многих покалечили и нескольких убили. Поствыборную Белоруссию погрузили в состояние правового дефолта, перманентного террора и прочих видов массовых политических репрессий.

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До абсурда была доведена борьба с бело-красно-белой символикой маргинальных националистов. Однако любопытно, что эта символика до сих пор не признана экстремистской. И не так давно системные националисты (Игорь Марзалюк, Геннадий Давыдько, Павел Якубович, Елена Анисим и другие) продвигали её легализацию.

Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) и Национальная академия наук (в частности, Институт истории) до сих пор не отказались от позиционирования пресловутых «бчб-флагов» как «национальных». Свидетельством тому уголовный процесс 2016−2018 годов в отношении белорусских публицистов-«регнумовцев» и также уголовные процессы в отношении их идейных оппонентов в 2020 году. Во всех случаях эксперты из ГКСЭ и НАН позиционировали «бчб-символику» как «национальную».

Монумент архитектурно-скульптурного комплекса «Минск — город-герой», обернутый в бело-красно-белый флаг. (сс) Gruszecki

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Символика, конечно же, важна. Однако гораздо важнее отсутствие у чиновничьей «идеологической вертикали» идеологии, вследствие чего борьба Лукашенко и его окружения с символами и смыслами оппозиционных националистов выглядит заведомо проигрышной. Так и происходит на практике, чему свидетельство — отсутствие внятных посланий для общественности со стороны организаторов и участников альтернативных пропрезидентских мероприятий. Судя по репортажам госагитпропа с автопробегов и собраний под красно-зелёными знамёнами, участникам и устроителям этих мероприятий откровенно нечего сказать.

При отсутствии государственной идеологии и даже национальной идей, в чём неоднократно признавался Лукашенко, учителя белорусских школ в своих программах деятельности не просто оперируют такими формулировками, как «идеология белорусского государства как основа взаимодействия личности, общества и государства», но и отчитываются за реализацию этих благоглупостей. Не удивительно, что в результате такого повсеместного очковтирательства Белоруссия переживает гуманитарную катастрофу и общественно-политический кризис, из которого никак не может выбраться.

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Сейчас националисты в оппозиции пытаются отнять у системных националистов важный символ — День Победы. Успеху задуманного способствует ускорение темпов ревизионизма, откровенное выхолащивание официозом общенародного праздника, подмена его символики и провокационная замена приуроченных к 9 мая традиционных мероприятий всякими нелепостями и безобразиями.

Запрет на проведение шествий Бессмертного полка» в Белоруссии выглядит в этом контексте закономерностью, предопределённой замыслом и логикой преступной «белорусизации». Москва безучастно взирает, как в другой части Союзного государства целенаправленно и системно уничтожается историческая память, фальсифицируются смыслы и символы, традиции подменяются синтетическим местечковым новоделом.

Протестующие с бело-красно-белым флагом в Минске. (сс) Homoatrox

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При дальнейшем развитии этих процессов Белоруссия неизбежно переживёт свой вариант украинского постмайданного погрома. Политика официального Минска с августа 2020 года резко снизила градус русофобии, но принципиально не изменилась. При сохранении Москвой status quo есть угроза реализации устремлений главы МИД Белоруссии Владимира Макея и других системных националистов, мечтающих окончательно оторвать Белоруссию от России и встроить переформатированную часть Русского мира в «семью европейских народов».

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