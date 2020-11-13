Минск, , 20:58 — REGNUM В кварталах зажиточных минчан появляются бело-красно-белые «коллаборационистские профашистские флаги». Об этом 13 ноября рассказал представителям белорусских и зарубежных СМИ Александр Лукашенко, рассказывая о гибели минчанина Романа Бондаренко.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью Бондаренко и рассказал подробности трагедии, возмутившей белорусскую общественность и даже правительства зарубежных стран. По его словам, конфликт вечером 11 ноября, когда до сих пор официально не установленными лицами был избит неподалёку от своего дома Бондаренко, произошёл из-за политической символики и атрибутики.

«У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги. Потому что под этими флагами в годы Великой Отечественной войны с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. Портреты Гитлера на всех мероприятиях, кадры есть хроники, под этими были флагами. У нас, в стране, где каждый третий погиб. Представляете, какое к этому отношение», — сообщил Лукашенко.

«В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов, — добавил он. — И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко. — Прим.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».

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По его словам, сначала «сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую» (бежавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, — прим. ИА REGNUM), однако в августе «удалось от этого уйти», а в ноябре такой жертвой стал Бондаренко.

«Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Я специально за сутки взял статистику погибших: два человека в ДТП погибло, убийство — один человек и тяжкие телесные (повреждения. — Прим.) с последующей смертью — один человек. Скажите, 2+1+1, кроме этой смерти, — это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну, а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать», — сказал Лукашенко.

Он отметил также: «Нельзя на гибели людей делать политику. Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих «карателей», чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно».

Напомним, 30 октября Александр Лукашенко заявил, что символика белорусских националистов — бело-красно-белый флаг — является «фашистской» и неприемлемой для Белоруссии. Вскоре после этого, 4 ноября в Национальной академии наук Белоруссии были выполнены заключения, в которых символика и лозунг белорусских националистов, активно участвовавших в коллаборационизме во время Первой и Второй мировых войн несут позитивную, патриотическую нагрузку.

В частности, заведующий отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН Белоруссии Алексей Шаланда констатировал, что «любой рисунок, выполненный белой и красной красками, не является ни флагом, ни даже его эскизом, а в сочетании бело-красно-белый демонстрирует исторические национальные цвета белорусского народа».

«Они не имеют никакого циничного и оскорбительного содержания, не направлены на вред общественному порядку и не выражают пренебрежение к нравственным ценностям белорусов. Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о верности национальным традициям и ценностям, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета Республики Беларусь», — сказано в заключении Института Истории НАН Белоруссии.

Ещё одно заключение по лозунгу белорусских националистов «Жыве Беларусь!» подготовили завотделом белорусской диалектологии Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Вероника Курцова и ведущая научная сотрудница этого центра Эльвира Ермоленко, которые констатировали: «В выражении «Жыве Беларусь!» отражена сущность внутренней и внешней политики нашего государства, направленная на обеспечение процветания Республики Беларусь и роста благополучия граждан».

Как сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на польское «Еврорадио», документы НАН были представлены 11 ноября в суде Ленинского района Минска в рамках рассмотрения дела Марии Сафоновой, которая обвинялась в «осквернении зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями», а именно нарисованными ею бело-красно-белыми полосами на пешеходной дорожке и словами «Жыве Беларусь» на двери теплоузла жилого дома.