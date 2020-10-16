Министерство юстиции получило указание разобраться с оппозиционерами и их защитниками — адвокатами. Для того чтобы право на защиту мог реализовать не каждый, и даже не каждый обладатель диплома юриста, адвокатов обязали получать лицензии и вступать в коллегии адвокатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трибунал

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

В итоге гражданин, желающий реализовать своё право на защиту, получает прошедшего через отбор специалиста, которого государство держит на достаточно коротком поводке. Коллегии адвокатов находятся под постоянным контролем министерства юстиции и прочих органов. Лишиться лицензии адвоката, как показывает белорусская практика, не просто легко, а очень легко.

15 октября на сайте минюста Белоруссии было опубликовано сообщение об итогах заседания действующей при министерстве Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Решение этой комиссии было предопределено и требовало лишь формализации. Лицензий лишились адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук. Оба известны как защитники арестованных оппозиционеров и гражданских активистов, ставших жертвами полицейского террора.

«Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Пыльченко А.В. допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений». При этом заявления Пыльченко А.В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами», — сообщило министерство.

Неизвестно, какие именно комментарии адвоката Пыльченко члены КК трактовали именно так. Похоже, среди белорусских юристов завелись такие же специалисты по «логико-семантическому следованию», как и в госкомитете судебных экспертиз, способные выявить «скрытые призывы» и «экстремистские значения» даже у камня на обочине.

Читайте материалы сюжета: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

На самом деле Пыльченко вполне правомерно ставил весьма неудобные для властей вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов граждан, подвергшихся невиданному со времён Великой Отечественной войны террору. Издание «Немецкая волна» отмечает: «В поле зрения Минюста оказался комментарий Tut. by, в котором Пыльченко заявил, что генпрокурор Беларуси в соответствии со своими полномочиями должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными на протестах 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему».

President.gov.by Андрей Швед (слева)

В правовом демократическом государстве, на наличии которого настаивает нынешний белорусский генпрокурор Андрей Швед (пересаженный из кресла начальника ГКСЭ), именно так и должно поступить. Однако новый генпрокурор имеет другие инструкции и сознательно не спешит подвергать уголовному преследованию убийц, погромщиков и прочих представителей «правоохранительных органов», факты преступной деятельности которых задокументированы, опубликованы и даже представлены на рассмотрение ООН.

Читайте на эту тему: Белорусские города во власти бандитов

«Всему своё время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», — заявил 15 октября Швед, комментируя теоретическую возможность расследований действий силовиков.

То есть представителям государственных структур сейчас позволено безнаказанно убивать, пытать, калечить, публично лгать, а ответственность за это наступит тогда, когда власти сочтут нужным. Если наступит вообще, учитывая особенности правоприменительной практики.

Александр Пыльченко в недавнем прошлом возглавлял Минскую городскую коллегию адвокатов. В 2020 году он осуществлял защиту оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, которые сейчас находятся в следственных изоляторах КГБ и МВД.

На днях Пыльченко осмелился уличить во лжи пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, которая через Telegram-канал «Пул первого» попыталась сохранить лицо своего шефа. Адвокат рассказал, как прибывшие к Колесниковой в СИЗО Жодино «миловидные люди» безуспешно предлагали «пообщаться» с Александром Лукашенко на скандальной «встрече» в СИЗО КГБ.

Читайте подробности скандала: Приключения Лукашенко в СИЗО КГБ: очередной провалившийся «хитрый план»

Вместе с Пыльченко лицензии фактически лишилась адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук. Минюст скупо сообщил невероятное обоснование: по версии чиновников, «Леванчук Ю.В. явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».

На первый взгляд, причина более чем весомая. Однако дьявол кроется в деталях.

«Адвокат Леванчук Юлия переписывалась с подругой, которая занимает должность следователя. Подруге комментарии Юли не понравились, она обратилась с жалобой в КГБ. По мнению Комиссии, в личной переписке адвокат допустила угрозы в адрес подруги и в адрес членов ее семьи, — сообщила управляющий партнер адвокатского бюро «Вердикт» Екатерина Желтонога. — Знакома и со статьей, и с перепиской. С мнением Комиссии не согласна. Рассматриваемая статья и личная переписка не дискредитируют коллег».

Цитата из видео пользователя YouTube канала @БЕЛАРУСЬ ИНФО Белорусские юристы записали видео в поддержку арестованных адвокатов Максима Знака и Ильи Салея

Подруга-следователь отправила донос в КГБ на подругу-адвоката. Само по себе замечательно. Цимес: часть коллег Леванчук оформили желаемое политическим руководством Белоруссии решение, а другая часть явилась под окна министра Олега Слижевского демонстрировать поддержку репрессированной.

Раскол в адвокатской среде демонстрирует, насколько усердно поработали Лукашенко и его подчинённые над многочисленными расколами всего белорусского общества. Сейчас оно напоминает разбитое стекло, в котором трещин и едва держащихся кусков не сосчитать.

Возможно, Леванчук посчитает возможным сообщить подробности истории с «угрозами». Под таковыми может быть что угодно — от фигур речи, вполне обычных для приватной женской беседы, до вполне правомерных напоминаний об ответственности следователя, предусмотренной законом.

Леванчук представляла интересы совладельца цветочного магазина, который раздавал букеты участницам оппозиционных субботних «женских маршей». На днях, 13 октября Максим Хорошин был задержан сотрудниками МВД и жестоко избит — как и тысячи других обывателей, наивно считающих, что правоохранительные органы должны охранять права граждан вне зависимости от их политических убеждений или симпатий. Такие иллюзии до сих пор в головах у многих насмотревшихся западных художественных фильмов, российских сериалов вроде «Каменская» и «Тайны следствия», наслушавшихся всякой чепухи от лекторов юрфака БГУ и чудесных судей Верховного суда.

Юлия Леванчук не первый год в адвокатуре. Поэтому она, как и Желтонога, как и Пыльченко, как и многие другие подписанты опубликованного видеообращения к властям Белоруссии, прекрасно понимали последствия критики властей и заступничества за репрессированных. Выразив солидарность с коллегами Максимом Знаком и Ильёй Салеем, около сотни белорусских юристов сознательно вступили в политический конфликт и получают закономерное наказание.

Читайте в новостях: Минюст Белоруссии лишил лицензии адвоката оппозиционеров

Насколько юридически обоснованы политические репрессии в отношении белорусских адвокатов и их подзащитных — вопрос спорный. В трактовке этого вопроса, как прекрасно известно даже начинающим свою карьеру защитникам, перевес всегда на стороне властей. Даже самое наспех сфабрикованное уголовное дело, шитое белыми нитками, основанное на должностных подлогах и прочих фальсификациях, завершается обвинительным приговором. Пыльченко, Леванчук, Желтонога и многие другие вполне в состоянии назвать множество таких уголовных дел. За примерами им далеко ходить не надо — обратиться к своему опыту и практике коллег по адвокатской коллегии.

Всё закономерно. При этом — чудовищно несправедливо, противозаконно и нетерпимо до такой степени, что спасавшие от репрессий сами идут под репрессивный молот, подобно античным героям. Правда на их стороне, а дышло закона — на противоположной.

Rka.by Михаил Кирилюк

На 16 октября было назначено рассмотрение кейса адвоката МГКА Михаила Кирилюка. Механизм лишения лицензии тот же. И, конечно же, совершенно случайно, ввиду непреднамеренного стечения обстоятельств и у этого адвоката возникла угроза продолжения оказания правовой помощи оппозиционным политическим активистам.

«В стране правовой дефолт. Многие законы не исполняются и игнорируются. В такой ситуации ценность диплома юриста обесценивается значительно быстрее любого другого документа в стране. Адвокаты еще пытаются что-то делать. Мы пытаемся попасть в РУВД и ИВС к своим клиентам, мы пытаемся показать абсурдность предъявленных обвинений. Нас не слушают, поэтому мы начинаем кричать и стучаться в закрытые двери», —возмущался накануне адвокат Сергей Зикрацкий.

Михаил Кирилюк защищал баскетболистку Елену Левченко, которая отсидела 15 суток за решёткой за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» — протестном марше. Её задержали в аэропорту, по пути на лечение. Реальное лечение из-за полученных травм. Разумеется, компетентные органы не сочли возможным предоставить титулованной баскетболистке возможность сохранить здоровье. То ли дело чиновники, приобретшие профессиональные заболевания и массово обращающиеся в Лечкомиссию за удалением полипов толстого кишечника.

Елена Левченко рассказала суду об условиях пребывания в печально известном минском изоляторе на улице Окрестина: «В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ. Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания — позвоночные грыжи».

Суд принял заявленное во внимание и назначил ей ещё 15 суток с направлением в то же заведение. Ответственные за скотские условия содержания граждан из ДИН МВД, видимо, не сомневаются, что новоназначенный генпрокурор Андрей Швед в обозримой перспективе пытками не займётся. Его предшественник Александр Конюк за всю свою карьеру не изыскал такой возможности — даже тогда, когда пресса растиражировала факты соучастия в пытках замминистра МВД Александра Барсукова.

Кирилюк является членом оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», действующего в связке с женой политзаключённого и «президентом Белоруссии» (по версии литовских властей) Светланой Тихановской. Последняя недавно прославилась «ультиматумом», выставленным официальному Минску и, естественно, оказалась в международном розыске.

ИА REGNUM Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого

Он также представлял интересы Юрия Воскресенского — члена инициативной группы по сбору подписей за экс-претендента на пост президента Белоруссии, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Бабарико остался в СИЗО КГБ, а Воскресенский, видимо, получил правовую помощь с другой стороны и теперь не покидает телеэкраны, рассказывая об «абсолютном диалоге» политзаключённых с Лукашенко.

Ранее в новостях: Опубликованы видеосъёмки пыток арестованных противников Лукашенко

Дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов 16 октября решила, что Кирилюк пока может побыть с лицензией. Не совсем понятно, как это поможет конкретному адвокату и белорусской адвокатуре в целом: система — прежняя, механизмы отлажены и демонстрируют более тонкую работу.

Отныне охранители будут предъявлять примерно такой антитезис: ну какая тирания, ну как же неправовое государство, ну что за домыслы про убитую адвокатуру — посмотрите на Кирилюка, оппозиционера, его ведь лицензии не лишили, несмотря на его писанину. А вот всяким экстремистам и распутным пьяницам в адвокатуре не место, и не надо искать здесь политическую мотивацию, всё по закону, — добавят апологеты «белорусской модели».

Под угрозой лишения лицензий находится полторы сотни белорусских адвокатов. Минюст не будет публиковать этот список, как не публиковал мининформ список «запрещённых музыкантов» — согласно «установившейся практике».