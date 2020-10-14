Минск, , 15:00 — REGNUM Александр Лукашенко, устроивший «диалог» по общественно-политическим вопросам в следственном изоляторе КГБ, обратился к заключённым, которые не имеют отношения ни к массовым протестным манифестациям, ни к готовящейся в Белоруссии конституционной реформе. Об этом 13 октября в прямом эфире «Эхо Москвы» заявил белорусский адвокат Александр Пыльченко.

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Он представляет интересы экс-главы белорусского «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты, а также координатора избирательного штаба экс-банкира Марии Колесниковой. Минюст Белоруссии поставил вопрос о лишении Пыльченко адвокатской лицензии.

По словам Пыльченко, среди участников субботней встречи 10 октября в СИЗО КГБ были разные люди. Например, известный политтехнолог Виталий Шкляров, уроженец Белоруссии и гражданин США, который не имеет отношения к белорусским выборам — он через 20 лет приехал навестить мать и был арестован.

Бабарико был арестован в начале лета — задолго до начала массовых протестных выступлений граждан Белоруссии, возмущённых итогами президентской кампании, избиениями и прочими издержками белорусской системы, отметил адвокат.

Колесникову, которую пытались незаконно выдворить из Белоруссии, тоже приглашали на встречу с Лукашенко — за ней приехали в СИЗО МВД города Жодино. Однако она отказалась от переговоров, сообщил Пыльченко.

Он рассказал: «К Марии Колесниковой тоже приезжали с предложением поучаствовать в этой беседе. Оказывается, в пятницу к ней приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались на эти темы — «а не хотите ли вы пообщаться». Мария такая креативная девушка. Видно, немножко их напугала. Она сказала: «Ну что сейчас общаться? Полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, а сейчас мы все в тюрьме или выдворены из страны. Поэтому, о чем сейчас общаться? Это первое. И более того: вы ж не представились. Хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток, и я не знала, где я нахожусь. Вот представятся люди — скажут, кто, что, чтобы я не боялась, с кем ехать». Сейчас ей в Жодино, говорит, в изоляторе спокойнее и надёжнее, чем ездить с незнакомыми людьми». Вот так она вчера рассказала об этой встрече».

Пыльченко задался вопросом: от чьего имени говорит Юрий Воскресенский, отпущенный на свободу участник субботнего «диалога» с Лукашенко сборщик подписей за Бабарико? По словам адвоката, как минимум часть участников состоявшегося 10 октября в сизо КГБ мероприятия не имеет никакого отношения к массовым протестным манифестациям, третий месяц сотрясающим политическую систему постветской республики.

«Он профессор права?», — задался вопросом адвокат, оценивая заявления Воскресенского от имени оппозиции.

Напомним, 10 октября в СИЗО КГБ Белоруссии состоялся «диалог» Александра Лукшенко с арестантами. Произошедшее президентская пресс-служба представила как встречу «с представителями оппозиционных политических движений, которые сейчас находятся в СИЗО КГБ». После этого из изолятора были освобождены директор IT-компании Pandadoc Дмитрий Рабцевич и координатор бабарикинского предвыборного штаба Юрий Воскресенский. Последний выступил с заявлением о нецелесообразности уличных протестов и желательности подачи предложений в органы власти по изменениям Конституции и другим общественно-политическим вопросам.