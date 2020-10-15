Минск, , 17:29 — REGNUM Известный белорусский юрист Александр Пыльченко — защитник находящихся под следствием оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, лишён адвокатской лицензии. Такое решение 15 октября приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции Белоруссии.

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Минюст опубликовал официальное сообщение, из которого следует, что лицензии лишена также Юлия Леванчук. Как и Пыльченко, её обвинили в нарушении правил профессиональной этики и совершении поступков, унижающих достоинство адвоката и подрывающих престиж адвокатуры. Похоже, несколько десятков адвокатов, собравшихся около здания министерства в поддержку коллег, думают иначе.

По сведениям министерства, «адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Леванчук Ю. В. явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи». В чём выразились «угрозы» — не уточняется.

«Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Пыльченко А. В. допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений». При этом заявления Пыльченко А. В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами», — сообщило министерство.

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По мнению чиновников, Пыльченко якобы распространил недостоверную информацию. Однако никто и ни в каком суде не доказал обоснованность предъявленных адвокату претензий.

«По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии», — резюмировали в министерстве.

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