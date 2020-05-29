«Белоруссия упростит процедуру получения гражданства по «праву почвы». Это предусмотрено поправками в Закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун», —проинформировал 28 мая белорусский Национальный правовой интернет-портал.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия Белоруссия

Терминология юристов и пропагандистов гитлеровской Германии активно используется в постсоветской республике. Президентская газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») в публикации от 6 мая назвала репортёра российского Первого канала Алексея Кручинина «недочеловеком» (Untermensch в оригинале).

Теперь в широкий обиход вводится термин «право почвы» (Jus soli в оригинале).Этот термин также принадлежит западной политико-правовой мысли и используется наряду с термином «право крови» (Jus sanguinis в оригинале). Оба «права» отсылают к принципам теорий начала XX века, в частности — к расовым теориям, достигшим высших форм концептуального оформления в межвоенной Британской империи и нацистской Германии (III рейхе).

После денацификации побеждённой 75 лет назад Германии там уже не принято открыто рассуждать о «принципе крови» и «принципе почвы», проводить сравнительный анализ вытекающих из соответствующих подходов прав. Чего нельзя сказать об Украине, Белоруссии, прибалтийских и среднеазиатских постсоветских республиках, где открыто ведутся соответствующие дискуссии и применяются специфические практики.

Cesco Белорусские националисты

Национальный правовой интернет-портал Белоруссии со ссылкой на представителя профильного департамента МВД сообщил, что «законопроектом предусмотрена определенная либерализация процедуры приобретения гражданства Белоруссии по так называемому принципу почвы». Бегун пояснил: «Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в Белоруссии, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты».

Полковник Бегун сообщил, что ежегодно в среднем около 3 тысяч граждан других стран и лиц без гражданства приобретают гражданство Белоруссии по упрощённой процедуре. И ранее было известно, что на белорусское гражданство претендуют в основном граждане России и Украины (по понятным причинам), а также азиатских стран (Афганистана и других).

Что «забыл» сообщить Бегун, так это численность граждан Белоруссии, ежегодно приобретающих гражданство других стран. К примеру, только гражданами России ежегодно становятся около 5 тысяч обладателей синих книжиц с надписями «Пашпарт» и «Рэспублiка Беларусь».

Сведения о численности обладателей «Карты поляка» и других документов, свидетельствующих о лояльности подданных вождя «сильной и процветающей» к иным правительствам, в МВД Белоруссии отсутствуют. Может быть, оно и к лучшему для обладателей таких документов, позволяющих надеяться на экстрадицию в ситуации массовых политических репрессий, которые захлестнули белорусские города и агрогородки.

Назрела необходимость стимулирования миграции в Белоруссию, где весь постсоветский период наблюдается вымирание коренного населения. Однако демографическая проблема Белоруссии не может быть выправлена процедурой упрощения принятия в гражданство неблагополучной страны.

KorisnikRevizionist Белоруcка в национальном народном наряде

Депопуляцию коренных белорусов планируется восполнить приезжими. Непонятно только, на кого рассчитана нынешняя «либерализация». Явно не на детей из семей, не увидевших хороших перспектив на исторической родине и эмигрировавших в США, Канаду, Германию и другие благополучные страны.

Для решения демографической проблемы упрощённый порядок приобретения гражданства Белоруссии планируется предоставить иностранным студентам. Такая практика широко используется во многих странах (например, в Чехии). Квалифицированный специалист в расцвете сил — то, что надо для экономического роста и социального благополучия. Другое дело, что белорусские вузы и ссузы привлекательны преимущественно отнюдь не для молодёжи из стран Северной Америки или Евросоюза.

Рейтинги белорусских учебных заведений устраивают, например, пережившую ниязовский погром Туркмению. Русский язык учат в белорусских вузах студенты из Китая, где зарплата квалифицированного рабочего давно кратно выше, чем в Белоруссии. Как ни старался Александр Лукашенко уговорить коллег, но ни «туркменский островок», ни иной «таун» в его вотчине так и не появился.

Для получения гражданства Белоруссии достаточно будет в ней прожить пять лет — это время обучения в вузе (с магистратурой). Учитывая платное обучение, такое условие приобретения гражданства намекает на бонусы, начисляемые обладателям «грин-карт».

Бонусы также положены отучившимся и проработавшим в Белоруссии не менее трёх лет, женившимся на белорусках и прожившим с ними не менее трёх лет, а также получившим в белорусских роддомах медицинские справки о рождении. Видимо, это справедливо, так как иностранцы реально являются исполнителями подписанной «последним диктатором Европы» госпрограммы демографической безопасности РБ.

Первая страница паспорта с надписями «Паспорт гражданина Республики Беларусь» на белорусском, русском и английском языках

Но самое интересное в законопроекте — отнюдь не все эти «новеллы» и «бонусы», а механизм лишения гражданства. После покаяний перед лишёнными гражданства СССР диссидентами пауза была недолгой.

Гражданства уже постсоветской Белоруссии лишали келейно и без объяснения причин. Ввиду отсутствия в Белоруссии дееспособной прокуратуры и независимого суда оспаривать такие решения смысла не имело. Столь же непублично белорусские паспорта раздавались Александром Лукашенко особо благодарным за это не только на словах. Из наиболее ярких примеров — непростая история инвестирования в белорусские проекты наворованного в Киргизии бандой Курманбека Бакиева.

Лишать членов бакиевской «Семьи» белорусских паспортов и госнаград никто не собирается. Иное дело — белорусские диссиденты, из которых лепят «экстремистов», или уехавшие добровольцами воевать за народные республики Донбасса, из которых лепят «наёмников» и едва ли не террористов. Любопытно, что воюющие против ДНР и ЛНР граждане Белоруссии, в том числе новоявленные обладатели украинских паспортов, на своей малой родине ни в терроризме, ни в «наёмничестве» не обвиняются.

Национальный правовой интернет-портал Белоруссии отметил: «Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению».

»Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания», — сказано в официальной публикации.

Фамилии «парламентария» pravo. by не называет. Единственная фамилия в публикации — Бегун. Сама публикация на Национальном правовом интернет-портале похожа на пресс-релиз для «сливных бачков» или банальный плагиат. Вне зависимости от этого возникает классический вопрос: «А что, так можно было?».

House.gov.by Национальное собрание Республики Беларусь

Любопытно, что проект нового закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» рассматривался на заседании постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ непризнанной палаты представителей национального собрания республики. Комиссия интересна тем, что в неё входят откровенно одиозные и даже сатирические персонажи. Её возглавляет руководитель бюрократического объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Не снискавший большого успеха на театральных подмостках, он достиг вершин в прославлении вождя, за что получил в кормление «Белтелерадиокомпанию». Давыдько известен как застрельщик легализации проституции, порнографии и наркотиков.

Судя по отчёту с заседания, законопроект рассматривала также соучастница политических репрессий, особо отличившаяся в формальном инициировании уголовного «дела пророссийских публицистов» и удушении свободной прессы экс-министр информации Лилия Ананич. Присутствовала также их 23-летняя коллега Мария Василевич, получившая мандат «палаточницы» и место в эскорте первого лица после титула «Мисс Беларусь-2018». Специфический опыт, заслуги и уровень правовой культуры комиссии не вызывают сомнений.

Путь «права почвы» от теории к практике в Белоруссии, однако, не зависит от деятельности нынешних номинальных «законодателей». Избирательный кодекс уже содержит нормы, которыми руководствуется предусмотрительно назначенная главой Центризбиркома Лидия Ермошина.

Именно закреплённый в законодательстве «принцип почвы» не позволил приступить к сбору подписей за выдвижение Андрея Иванова и Валерия Перевощикова кандидатами в президенты на нынешних как бы выборах. Оба имеют гражданство РБ и давно живут в Белоруссии, там у них семьи, родились дети и состоялась трудовая карьера. Однако родились они в РСФСР.

ЦИК РБ отказал в регистрации инициативных групп Иванова и Перевощикова. Странности вокруг этих персонажей ничуть не меньше, чем вокруг остальных 55 подателей заявлений о выдвижении. Однако известно, что статья 57 Избирательного кодекса республики гласит: «Президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами».

Очевидно, 35 лет назад никакой «Республики Беларусь» не было. Соответственно, до 1991 года стать её гражданином было невозможно. В итоге Настя Рыбка может претендовать на высший государственный пост и конкурировать с коллегами, а представители других профессий такой возможности лишены только потому, что их родители-белорусы даже представить себе не могли, что на их малой родине будет твориться такая ситуация.

Rec.gov.by Заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. 20 мая 2020

Нынешние белорусские правовые коллизии характерны для образований, не состоявшихся как правовые государства и/или испытывающих вмешательство в традиционное право этнократов. Подобное наблюдалось в европейских государствах межвоенного периода и в постсоветских лимитрофных образованиях (например, в Латвии).

Угроза лишения гражданства на новых основаниях проговаривается не первый год. Пресловутые «вбросы» шли через социальные сети на уровне фриков, называющих себя политическими аналитиками и даже белорусскими философами, кичащихся близостью к Совбезу и другим силовым структурам. Всерьёз их воспринимают разве что БТ и подконтрольные посольству Белоруссии организаторы ток-шоу на российских телеканалах.

Тем не менее позорные истории с лишением гражданства могут стать вполне обыденной практикой, подобно применению налога на безработных. Саму идею такового многие изначально воспринимали как глупую шутку, однако она стала формализованной явью, угрожающей законным правам и интересам граждан России.

В складывающейся ситуации правительству РФ целесообразно выработать критерии приёма в российское гражданство лояльных к России белорусских апатридов. С так называемым Союзным государством и его гражданством, похоже, всё. Доработались.

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