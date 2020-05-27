Минск, , 18:58 — REGNUM Накануне финала президентской кампании власти Белоруссии «усилили гонения на независимых активистов и журналистов». Об этом говорится в распространённом заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

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Сообщается, что с 6 по 13 мая в 17 городах Белоруссии «были произвольно арестованы более 120 участников мирных протестов, оппозиционных блогеров, журналистов и других критиков власти». Их приговаривали к штрафам и лишению свободы до 25 суток ареста по делам об «участии в несанкционированных массовых мероприятиях» несмотря на пандемию и повышенный риск заражения.

«Новая волна произвольных арестов в Беларуси вызывает особую тревогу в свете пандемии Covid-19, — заявила замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина. — Людей в принципе нельзя отправлять под арест за участие в мирных протестах, и уж вовсе недопустимо создавать для них повышенный риск заражения смертельно опасной инфекцией».

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По мнению HRW, руководство Белоруссии должно прислушаться к призывам Всемирной организации здравоохранения и других экспертных органов, таких, как Подкомитет ООН по предупреждению пыток, которые рекомендуют на период пандемии по возможности разгружать тюрьмы и изоляторы. Тем более, что Александр Лукашенко решил не вводить карантинные меры.

Среди арестованных указаны протестующие против аккумуляторного завода под Брестом, сторонники заявившего о намерении баллотироваться в президенты блогера Сергея Тихановского, а также другие активисты, правозащитники и журналисты, освещавшие мирные собрания.

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«Human Rights Watch связалась с тремя активистами после их выхода из-под ареста. У одного Covid-19 диагностировали через несколько дней содержания под стражей, у второго симптомы появились несколько позже, третьего везли в «стакане» с задержанным, который кашлял и при этом был без маски. Семьи двоих из собеседников Human Rights Watch больше суток не могли выяснить их местонахождение», — сказано в публикации.

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В сообщении организации также подробно описываются истории недавно репрессированных граждан Белоруссии — видеоблогеров Сергея Петрухина и Сергея Тихановского, правозащитника Романа Кисляка и журналиста Алеся Асипцова. Их подвергли произвольным задержаниям и водворениям в ИВС даже тогда, когда суды решали оставить их на свободе.

HRW считает, что власти Белоруссии должны уважать свободу собраний. В публикации отмечено: «Международное право признает за каждым человеком право на свободу мирных собраний, такие собрания должны по умолчанию считаться законными, а их участники не должны привлекаться ни к уголовной, ни к административной ответственности даже в том случае, если власти считают собрание незаконным».

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«Административный арест за участие в мирном собрании или за его освещение — это несправедливое наказание даже в обычное время, а в условиях пандемии это просто возмутительно, — уверена Локшина. — Белорусские власти ставят под угрозу здоровье и самих активистов, и других задержанных, и должностных лиц. Властям надо сосредоточить усилия на борьбе с распространением коронавируса, а не создавать для роста эпидемии дополнительные благоприятные условия, произвольно отправляя людей под арест».

Напомним, из-за систематических, грубых и массовых нарушений прав человека ООН учредила должность спецдокладчика по правам человека в Белоруссии, а Евросоюз и США применили санкции к белорусским чиновникам, пропагандистам, госпредприятиям и бизнесменам-«кошелькам Лукашенко». МИД Белоруссии не признаёт полномочий спецдокладчика Комитета ООН по правам человека, отказывается выполнять добровольно взятые на себя международные обязательства и оправдывает репрессивную практику, которая распространилась также на российских журналистов.

Из недавних примеров — лишение аккредитации и высылка из Белоруссии репортёра российского Первого канала Алексея Кручинина. В белорусской президентской газете его назвали «недочеловеком» и подвергли травле в других госСМИ, а также бросили на его страницу в социальной сети группу фейковых комментаторов.

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