Детей неграждан в Латвии отдалили от автоматического получения гражданства

Рига, , 17:01 — REGNUM Законопроект о предоставлении детям неграждан автоматического гражданства в Латвии не был рассмотрен из-за отсутствия кворума на вчерашнем заседании парламентской комиссии, сообщает новостной портал rus.lsm.lv

Из девяти членов комиссии Сейма по правам человека и общественным делам на заседание явилось лишь четверо. В связи с чем вопрос был отложен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно, инициативе, предложенной латвийским президентом Раймондсом Вейонисом, автоматически гражданство смогут получат дети неграждан, рожденные после 1 января 2020 года, и чьи родители не изъявят желания дать им гражданство другой страны.

Предыдущий созыв Сейма в сентябре 2018 года не поддержал эту инициативу президента, который надеется, что новый созыв «будет думать иначе».

В начале мая 2019 году депутаты латвийского парламента в первом чтении проголосовали «за» предложение бывшего президента Латвии Раймондса Вейониса.

Напомним, 5 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. Аналогичный закон есть в Эстонии, и это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта, что, правда, до сих пор игнорируется евросоюзными бюрократами. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни.

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