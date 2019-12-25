Крупная судоходная компания, которая обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в Арктике, оказалась в ещё более сложной ситуации, чем ранее. Многомиллиардный иск к «Мурманскому морскому пароходству» в декабре 2019 года подал Сбербанк, есть претензии и у других кредиторов, а 30 января 2020 года суд начнёт рассмотрение банкротного иска к пароходству, и всё это на фоне уголовных дел в отношении топ-менеджеров и ареста судов в иностранных портах. ИА REGNUM проанализировало, что происходит на предприятии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погрузка в мурманском морском торговом порту

О пароходстве

Компания имеет давнюю историю. Она была создана как госпредприятие в 1939 году. Преобразование в акционерное общество состоялось в 1993 году, и доля России в нём на тот момент, по данным открытых источников информации, составляла порядка 25%. Также небольшую долю имела компания из Панамы.

Soul Train Главный офис «Мурманского морского пароходства»

По данным на 30 сентября 2019 года, основными акционерами общества являются ООО «Арктические технологии» — 57,66%, Николай Куликов — 29,99% и ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» — 2,12%. Последнее создано в январе 2006 года путём преобразования одноимённого АО, с марта 2019 года находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу» — ООО «Арктические технологии», которое владеет в компании долей в 95%. Оставшейся частью владеет Куликов — бывший член совета директоров, занимавший пост председателя с 2006 года. В отчёте за девять месяцев 2019 года, однако, в качестве члена совета директоров фигурирует его дочь Ольга Куликова, занимающая с 2015 года пост советника по экологии и природопользованию ОСП в Москве.

Само ООО «Арктические технологии» создано в ноябре 2003 года из одноимённого АО, единственный владелец общества — всё тот же Николай Куликов (владелец ликвидированного ООО «Комитета полярных дел»). Уставный капитал компании — более 1,677 млн рублей, директор — Анастасия Шлыкова.

Последние годы в пароходстве наблюдался спад по некоторым параметрам, которые отражены в годовом отчёте ПАО. Так, если по итогам 2016 года доля общества на рынке грузоперевозок составляла 11,5%, то к 2017 году она снизилась до 9,2%, а по итогам 2018 года — до 3,7%. В целом за 2018 год объём перевезенных флотом общества грузов составил 346,8 тыс. тонн, в том числе в загранплавании — 140,6 тыс. тонн, в каботаже — 206,2 тыс. тонн грузов. Несмотря на спад, в общем объёме перевозок по некоторым сегментам предприятие пока сохраняет весомую долю. Например, перевозки сухогрузов на рынке — 28%, перевозки щебня в каботаже — 26,1%, перевозка наливных грузов в каботаже — 17%, перевозки генгрузов в каботаже — 16,3%, перевозки угля — 12,6%.

Основной объем транспортных услуг в 2018 году компания оказала по контрактам на перевозки грузов в направлении портов и объектов в Арктике. Так, субсидируемой социально-значимой линией перевезено 7 660 человек и 2,9 тыс. тонн грузов. В качестве своих приоритетов пароходство заявило «активное участие в национальных и региональных программах и проектах, связанных с развитием Арктики, таких, как строительство морского порта и завода СПГ в посёлке Сабетта на полуострове Ямал; строительство и обустройство элементов инфраструктуры на островах и на побережье Северного морского пути, обеспечение выполнения завоза/вывоза грузов в/из арктические порты и портопункты, развитие инфраструктуры базы комплексного обслуживания шельфовых месторождений в Мурманске и строительство Мурманского транспортного узла».

Gazprom-neft.ru Зимняя отгрузка нефти Северным морским путем в сопровождении ледоколов. Полуостров Ямал. февраль 2015

"Объём выручки компании за 2018 год по результатам выполненного объема перевозок и иных услуг составил 1 427,6 млн рублей или 37% от уровня 2017 года. Существенное сокращение доходов связано, главным образом, с сокращением по всему флоту общества бюджета времени в эксплуатации до 40% от календарного бюджета времени, в том числе за счет приостановки действия классификационных документов, задержания судов в иностранных портах по причине неурегулированной задолженности перед контрагентами, продажи судов, не имеющих перспектив коммерческой эксплуатации», — отмечалось в отчёте за 2018 год.

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Итоговый убыток за 2018 год составил 1 076,8 млн рублей.

О скандале и уголовных делах

Стабильности пароходству не добавляют и скандалы. Так, в 2019 году оно попало в медиаповестку страны в связи с очередным уголовным делом. В сентябре стало известно о задержании бывшего генерального директора Алексея Глазунова, который был помещён под домашний арест. По делу о невыплате зарплаты и сокрытии средств от налоговой, фигурантом которого он стал, предусмотрены санкции до семи лет лишения свободы или крупный денежный штраф. При этом Глазунов стал вторым директором — фигурантом уголовного дела. До него за невыплату зарплаты был на 200 тыс. рублей оштрафован экс-глава компании Александр Брынцев.

Помимо этого, ещё один член совета директоров стал фигурантом расследуемого уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выведении со счетов свыше 500 млн рублей.

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На конец октября 2019 года, по данным Российского профсоюза моряков, долги перед 514 работниками пароходства превышали 91,2 млн рублей. Их руководство компании пыталось обосновывать финансовыми трудностями, а также многочисленными претензиями кредиторов, западными санкциями и общими проблемами в морской отрасли. Помимо этого, часть имущества оказалась под арестом из-за долгов в зарубежных портах. К примеру, в сентябре моряки теплохода «Всеволод Белецкий» подали SOS из порта Индии. Судно было арестовано за долги, а девять человек оказались заложниками ситуации. По данным профсоюза моряков, из 11 судов пароходства четыре были арестованы в иностранных портах, в том числе Индии, Испании, Польше.

Tim Green Танкер «Кузьма Минин» ММП

О претензиях кредиторов

В отчёте пароходства отмечается, что острая фаза ключевых проблем, которые не дают нормально функционировать, возникла в течение 2016−2018 годов. Среди проблем выделяют долговую нагрузку, спад выручки. По итогам 2018 года общая сумма претензий к ПАО в судебных разбирательствах о взыскании задолженности составляла 533 867 280 рублей. Долговая нагрузка только растёт, что подтверждают всё новые и новые иски от кредиторов.

19 декабря в арбитраж Мурманской области поступил иск к пароходству и его акционеру — ООО «Финансирование и развитие морского пароходства». Сумма претензий Сбербанка составляет 2 283 894 029,44 рубля, но дело пока не принято к производству. А за два дня до этого, 17 декабря, тот же банк обратился к тому же пароходству и ООО в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сумма претензий по этому иску — 415 197 105,43 рубля, третий соответчик — ООО «Трест Мурманскморстрой». Иск также пока не принят.

Важно: банк является крупнейшим залогодержателем имущества пароходства по кредитам, выданным в разные годы. В 2018 году в залог другим кредитором также было передано административное здание общей площадью 2710 кв. м и часть общежития в Мурманске.

Сбербанк — не единственный, кто пытается вернуть долги через суд. ООО «Абсолют Страхование» требует взыскания 14 638 955 рублей 7 копеек (слушания назначены на 30 января 2020 года), АО «Научно-технический центр «Формула защиты» из Санкт-Петербурга — более 236 тыс. рублей, от АО «Трест Мурманскморстрой» есть три иска на разные суммы. Два иска АО удовлетворили 19 декабря, речь в споре шла о нескольких миллионах невозвращённого займа.

Мурманское Росимущество требует взыскания более 520 тыс. рублей долга, «ВТБ Страхование» — более 1,6 млн рублей, ООО «Техсервис» — свыше 6,22 млн рублей (иск удовлетворён), департамент горимущества Москвы — более 1,69 млн рублей (иск удовлетворён) и так далее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

В то же время пароходству в ноябре 2019 года судом было отказано во взыскании свыше 25,78 млн рублей с минтранса Мурманской области. Сумма заявлена истцом как долг по «субсидии в целях возмещения перевозчику недополученных доходов в связи с организацией перевозок пассажиров, грузов, багажа на социально значимых межмуниципальных маршрутах регулярных морских перевозок по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат». Решение первой инстанции на сегодня обжалуется.

О банкротном иске к пароходству

Основные кредиторы ПАО фигурируют в банкротном деле. Оно начато в апреле 2019 года с претензий ООО «Обеспечение флота», АО «Трест Мурманскморстрой» и ООО «Поморская судоверфь». Постепенно число кредиторов дошло до 30. Первые заявители настаивали на введении наблюдения за пароходством.

Постепенно часть заявлений оставили без рассмотрения, часть отозвали сами кредиторы, но на их место приходили другие. Дело до сих пор не прекращено. К примеру, в июне 2019 года мурманские налоговики заявили претензии в рамках банкротного дела на сумму 37 317 755,47 рубля. В октябре в деле появился и французский кредитор — товарищество «Саус Тамбей СПГ» в лице филиала в посёлке Сабетта (Ямал), а также краснодарское ООО «Новороссийск-судовое снабжение». В декабре подало претензии на сумму 39 686 750,51 рубля ООО «Кольский нефтяной терминал».

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На 30 января 2020 года назначено рассмотрение претензий ООО «Урал Логистика». В этот день решат судьбу пароходства — быть тому под наблюдением или нет.

На фоне многомиллиардных претензий кредиторов не радуют и финансовые показатели компании. По данным из отчёта пароходства за девять месяцев 2019 года, совокупный финансовый результат был в виде убытка на 614 415 тыс. рублей против убытка за тот же период 2018 года — 644 979 тыс. рублей.