Мурманск, , 19:26 — REGNUM Невыплата заработной платы и сокрытие денежных средств от налоговой в особо-крупном размере стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «Мурманское морское пароходство» Алексея Глазунова.

Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорта СКР, в ходе предварительного расследования установлены факты невыплаты заработной платы и сокрытия денежных средств от налогового органа в особо-крупном размере, в связи с чем генеральному директору ПАО «Мурманское морское пароходство», занимавшему указанную должность в период с февраля по июль 2019 года предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РФ.

Глазунов был задержан 3 сентября и помещен в изолятор временного содержания. Сегодня решением суда он был отправлен под домашний арест на 2 месяца. Бывшему гендиректору пароходства грозит лишение свободы сроком до до 7 лет или штраф в размере до 2 млн рублей.

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