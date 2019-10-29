Мурманск, , 10:22 — REGNUM 500 работников Мурманского морского пароходства в течение долгих месяцев не получали зарплату. Долг уже превысил 91 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

Причину такой крупной задолженности списывают на тяжелое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов. Это свыше 70 млн задолженности перед налоговыми органами, неисполнение обязательств контрагентами, долги по кредитам перед ПАО «Сбербанк», в залоге у которого находится практически все имущество пароходства, экономический кризис, а также аресты, наложенные на расчетные счета и пароходы компании.

Четыре из одиннадцати судов пароходства арестованы за долги в портах нескольких государств, более 30 моряков не могут вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последнего времени Мурманское морское пароходство, обеспечивающее основную долю грузоперевозок под российским флагом в Арктике, испытывает системные финансовые трудности. Российскими следственными органами в отношении руководства ММП возбуждалось уголовное дело за задержки заработной платы на сумму более 8,7 млн рублей. В 2018 году несколько судов пароходства были арестованы в портах разных стран. В первом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».

В 2018 году к уголовной ответственности был привлечен бывший руководитель пароходства Брынцев. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении еще одного директора, Глазунова. Член совета директоров Куликов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и выведении со счетов пароходства свыше 500 млн рублей.