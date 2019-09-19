Мурманск, , 16:37 — REGNUM Мурманские моряки судна «Всеволод Белецкий», арестованное за долги в индийском порту, сообщили СМИ о своем бедственном положении. Текст письма опубликовало TV21:

«Мы, экипаж т/х «Всеволод Белецкий», работники Мурманского Морского пароходства, терпим бедствие в порту Халдия. На судне 9 человек, стоим в аресте за долги компании. Наше моральное состояние на грани отчаяния: мы уже больше 4 месяцев не получали зарплату, смена экипажа не осуществляется <…> запасы продовольствия постоянно на исходе, прием пищи осуществляется раз в день. Нет мытьевой воды, экипаж весь грязный, не работают санузлы», — написали моряки.

Кроме того, в порту, где температура воздуха достигает +40%, им приходится жить без кондиционера, а электричеством они могут пользоваться не более 3 часов в сутки.

«Нами были извещены МИД РФ и транспортная прокуратура Мурманска, написаны соответствующие бумаги еще несколько месяцев назад, однако наше положение с каждым днем только хуже», — написали члены экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько судов Мурманского морского пароходства, арестованные за долги предприятия, стоят в портах разных государств. Долги на предприятии, как полагают следователи, образовались, в том числе, из-за преступных действий руководства ММП.