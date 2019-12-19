Казань пошла по следам Архангельской области, более 98% жителей которой — против строительства мусорного полигона на станции Шиес, куда планировали свозить отходы и от соседей. Чтобы не допустить строительства мусоросжигательного завода, жители Татарии, протестующие уже третий год, в декабре 2019 года создали палаточный городок на месте будущей стройки, но через две недели он был жёстко разогнан силовым методом. Активисты на это отреагировали требованием отставки Рустама Минниханова. После этого их наконец-то заметили республиканские власти и перед большой пресс-конференцией с Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 19 декабря 2019 года, пригласили в правительство Татарии. ИА REGNUM разбиралось, что происходит в Казани, и при чём здесь глава Роснано Анатолий Чубайс и госкорпорация «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM

Что происходит?

Более трёх лет назад стало известно о планах строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарии. При этом изначально в качестве места размещения называлась Казань, со временем площадку перенесли в Осиново Зеленодольского района — недалеко от жилого комплекса. С самых первых дней, когда стало понятно, что планы по «мусорным» заводам — не очередной прожект, в республике стало формироваться протестное движение. Казанцы не хотели жить по соседству с подобным объектом, требовали пересмотра решения, писали письма, выходили на митинги и пикеты. Звучали также предложения о выносе объекта в поле — подальше от жилья. Но вот уже три года власти региона фактически делают вид, что протестующих не существует, а есть некая небольшая группа лиц с непонятными целями. Вроде того, что «собака лает, а караван идёт». Не было официальной реакции от Рустама Минниханова, от которого её ждали, и на независимое заключение по документации. Его проводили на тех документах, что удалось достать, так как инвестор даже через суд не предоставляет запрашиваемую документацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Активисты из Казани обратились в межрегиональную общественную благотворительную организацию «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды» «Принципъ», которая располагается в городе Химки Московской области. Экспертиза должным образом была зарегистрирована в сентябре 2018 года. С результатом общественность ознакомили в марте 2019 года, и он сводился к тому, что завод «в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации».

Проект «мусорного» завода Татарии «не может быть разрешён»: эксперты

После этого эксперты общества несколько месяцев судились с инвестором проекта «мусорного» завода, требуя предоставить документы. Выиграли во всех инстанциях, но воз и ныне там — документы более года скрывают.

«Мусорный» завод Татарии: инвестор год скрывает документы от активистов

На сегодня Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов в энергию в Осиново, к которому масса вопросов у жителей и экологов. И это, несмотря на то, что жителям региона удалось добиться признания недействующим пункта о строительстве мусоросжигательного завода и полигона золошлаковых отходов в 650-страничном документе под названием «Территориальная схема обращения с отходами». Решение было вынесено ещё в сентябре 2018 года Верховным судом РТ.

«Красивая сказка для протестующих»: об экспорте российского мусора в Швецию

При этом активисты, жители региона говорили, что надо не сжигать мусор, а вводить его раздельный сбор, но их никто не желал слышать. В декабре 2019 года на месте будущей стройки активисты движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор и переработку отходов» создали палаточный лагерь, назвав его символично — Диоксиново. Таким образом выражая свой протест и пытаясь обратить внимание на проблему. Но спустя 15 дней стояния — 16 декабря в 10:00 к ним пришли представители силовых органов.

«Сегодня, 16 декабря 2019 года, Росгвардия и полиция разогнали палаточный лагерь противников мусоросжигательного завода под Казанью, которые в соответствии с Конституциями России и Татарстана собрались мирно для отстаивания своего права на благоприятную окружающую среду. Обитатели лагеря, включая женщин старшего возраста, были задержаны с применением силы. Строители под охраной сотрудников Росгвардии начали демонтаж лагеря. Ни одно из требований палаточного лагеря не выполнено: незаконные работы по строительству дороги к площадке мусоросжигательного завода продолжаются, проектная документация завода для проведения общественной экологической экспертизы не выдана», — писали активисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

На следующий день стало известно, что один из участников городка отправлен на 14 суток под арест, один оштрафован на 10 тыс. рублей. Среди вменяемых нарушений — «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». То есть, то самое, пресловутое «больше трёх не собираться» в действии. По ряду активистов суды впереди.

Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью

Активисты не верят, что применение силы прошло без воли и ведома руководства региона, которое более двух лет предпочитало хранить молчание по конфликтному вопросу. В день разгона палаточного лагеря в сети появилась петиция с требованием отставки Рустама Минниханова и предложением «собирать чемодан». Она собрала уже почти 3 тыс. подписей и число подписантов растёт.

Также с 17 по 22 декабря 2019 года в различных городах России в поддержку активистов Казани проходят одиночные пикеты «против незаконного разгона мирного палаточного лагеря Диоксиново (Шиес 2)». Отклики летят из Кирова, Архангельска, Нефтекамска и других городов России.

Одновременно с этим в сети появились попытки провокаций, обвинения в адрес активистов, в которых некие анонимные лица заявляют, что обитатели палаточного городка были там за деньги. Доходит до попыток дискредитации узнаваемых лиц протеста. При этом оппоненты не чураются даже грязных приёмов — вытаскивания личных фотографий активисток, грязных комментариев в их адрес. Появились также видеоролики с некими «пенсионерками», прячущими свои лица и по бумажке читающими на камеру признание о том, что им давали деньги за стояние в палаточном лагере. Экоактивисты на это реагируют с юмором:

«Смешно даже, неужели в это кто-то поверит? Сразу понятно, что читает по бумажке!», «Читает с запинкой и бумажкой шуршит, плохо отработала».

Подкуп

В группе общественного движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор и переработку отходов», где уже свыше 12 тыс. участников, появились некие лица со свежими, пустыми аккаунтами, утверждающие, что им заплатили, и пытающиеся на пустом месте разжечь ссоры.

Подобный накал страстей возник в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина. Возможно, это и стало катализатором приглашения активистов в правительство Татарии. Встречу назначили на 19 декабря. При этом Рустама Минниханова на ней не будет, хотя активисты настаивают на личной встрече именно с главой республики и приглашении независимых СМИ, а предлагаемый формат сегодняшней встречи они назвали «имитацией публичности, гласности и готовности власти к диалогу с населением».

Участник протеста Вера Керпель отметила, что на встречу они пойдут, при этом назвала её предварительной. Активисты будут настаивать на личной встрече с Миннихановым.

Чьи интересы стоят за заводом?

Что представляет собой проект? Он заявлен как завод термической переработки отходов в энергию. Предварительная стоимость — 28 млрд рублей. Срок реализации проекта остаётся прежним — до 2022 года. Инвестором по конфликтной стройке выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2). Отбор проходил в рамках конкурса.

Остановимся подробнее на том, что же представляет собой инвестор.

Компания была учреждена 26 мая 2016 года для сбора отходов и производства электроэнергии, уставный капитал — 1,01 млн рублей. Изначально её владельцем было лишь одно ООО «РТ-Инвест Финанс». Последнее создано в Москве в ноябре 2013 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставный капитал — минимальные 10 тыс. рублей. Владельцы — АО «РТ-Инвест» («дочка» госкорпорации «Ростех») и Андрей Шипелов, которому принадлежит 75%. На сайте «Ростеха» отмечается, что АО «РТ-Инвест» — «инвестиционная компания, которая создает первую комплексную систему обращения с отходами в России». Шипелов является её гендиректором. Помимо этого, в АО входят несколько компаний — региональных операторов Подмосковья. Например, ООО «Рузский региональный оператор», ООО «Каширский региональный оператор», ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» и ООО «УК «Региональный оператор».

Андрей Шипелов — не только владелец доли в «РТ-Инвест», но и владелец долей ещё в семи компаниях, включая Сергиево-Посадского регоператора, ООО «ТКО-Информ», ООО «Растрим-М» (имеет доли в пяти подмосковных «мусорных» компаниях) и ООО «Национальные телематические системы». Среди владельцев последней отметился Игорь Аркадьевич Ротенберг, чьи данные совпадают с данными сына миллиардера из списка Forbes Аркадия Ротенберга, а само ООО имеет доли в компаниях Москвы, Саратовской, Кемеровской, Белгородской, Свердловской, Московской, Нижегородской областей, Татарии и Санкт-Петербурга.

Цитата из видео «Интервью 360. Андрей Шипелов — YouTube» Андрей Шипелов

Возвращаясь к вопросу инвестора «мусорного» завода в Татарии, отметим, что на начальной стадии среди участников АГК-2 отметился и Николай Мосалев — владелец мусорной компании «Эколайф» из Москвы, созданной в июне 2018 года и имеющий долю в ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ПЖКХ) из Татарии. Среди владельцев последнего общества — Екатерина Шипелова и закрытый паевой инвестфонд «РТ-Инвест глобальный технологический III». К слову, регоператор по обращению с ТКО по западной зоне деятельности — ООО «УК «ПЖКХ», единственным владельцем которого является ООО «РТ-Инвест Финанс», владеющее 49,99% доли в компании-инвесторе по строительству мусоросжигательного завода.

Второй владелец АГК-2, появившийся с апреля 2018 года и имеющий «контрольный пакет», — это ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» (доля — 50,01%, изменена в феврале 2019 года).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» учреждено в Московской области в сентябре 2017 года. Его уставный капитал — 21 тыс. рублей, владельцы — небезызвестный АО «РТ-Инвест» и ООО «Управляющая компания «Роснано». Последнее возглавляет Анатолия Чубайс, который также имеет 1% доли в ней. Второй совладелец — госкорпорация «Роснано».

Директор ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» — Татьяна Полякова, которой в Коломне принадлежит ООО «МПК Коломенский», чей основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. С мая 2019 года она также совладелец доли в ООО «ДСС-Инвест», где второй участник — строительное ООО «Достройсистем» из Татарии. Последнее принадлежит Анне Кузнецовой, директор — Данил Калимуллин, имеющий бизнес-интересы в строительной сфере Подмосковья.

ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» также выступает совладельцем АГК-1 — инвестора подмосковных «мусорных» заводов, вызвавших массовый протест и в этом регионе России.

Виктор Дени. Капитал. 1920

«Грязные» мусоросжигательные заводы для «Чистой страны»

Среди новостей, которые не вызывают восторга у экоактивистов большинства регионов — законопроект о новых правилах переработки и утилизации мусора в РФ, принятый 18 декабря 2019 года Госдумой в третьем, итоговом чтении. Ко второму чтению закон, который изначально заявлялся как направленный на установление авансовых платежей за негативное воздействие для окружающей среды, трансформировался по инициативе Минприроды. Им мусоросжигание с предварительной сортировкой фактически приравняли к утилизации. Хотя экологи выступали против этого, но не были услышаны, как и экоактивисты в Татарии.

ГД приравняла сжигание мусора с предварительной сортировкой к переработке