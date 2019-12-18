Москва, , 11:16 — REGNUM Закон о новых правилах переработки и утилизации мусора в РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет о законе, который изначально был направлен на установление авансовых платежей за негативное воздействие для окружающей среды. Однако ко второму чтению в законопроект по инициативе Минприроды были внесены поправки, которые устанавливают, что сжигание мусора с предварительной сортировкой можно считать его переработкой и утилизацией.

Другими словами, мусоросжигающие заводы, которые сжигают отходы с выработкой энергии, должны будут отсортировать три полезные фракции — бумагу, пластик и органику — а остальной мусор можно будет сжигать. В таком случае такое сжигание будет считаться переработкой, а завод получит право на получение средств в рамках утилизационного сбора.

Против принятия закона выступали экологи — с их точки зрения, такие нормы остановят развитие переработки мусорв в РФ.