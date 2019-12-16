Зеленодольский район, Татария, , 22:41 — REGNUM Жителей палаточного лагеря, который был организован в Осиново, где планируется строительство дороги к мусоросжигательному заводу, задержали в Татарии. На место прибыли представители правоохранительных органов, назвав палаточный лагерь «несогласованным пикетом».

По словам одной из активисток, сначала полицейские оцепили территорию по периметру, затем перекрыли территорию, не пуская тех, кто хотел попасть в палаточный лагерь, Активистов задерживали достаточно агрессивно и направляли в отделение, сообщает Inkazan.

Задержанный казанский юрист Сергей Сычев рассказал, что на участников лагеря составили протоколы. В частности, в его отношении составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), а также по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка»), сообщает «Интерфакс». В протоколах указано, что Сычев принял участие с группой людей в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, что повлекло нарушение порядка, а также препятствовало организации строительных работ. По версии полиции, активисты своим массовым нахождением в лагере мешали проведению строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад стало известно о планах построить мусоросжигательный завод в Татарии и несколько таких же объектов в Подмосковье. В обоих регионах возникли протесты населения, которые не желали быть соседями с «мусорными» заводами.

Активисты из Казани аргументировали свою протестную деятельность тем, что имеют право на качественную окружающую среду и опасаются за своё здоровье. Через некоторое время стало известно о переносе стройплощадки в соседний с Казанью Зеленодольский район. Теперь к протесту присоединились и жители нового микрорайона в Осиново. Помимо публичных акций, открытых писем, активисты организовали проведение общественной экологической экспертизы. Она была проведена по открытым документам, так как инвестор иных не предоставил. В заключении экспертов говорилось о многочисленных проблемах в случае строительства завода. В суде активисты через организацию, проводившую экспертизу, попытались принудить инвестора к передаче полноценной проектной документации, но снова натолкнулись на препоны. В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжаловали решение.

В июне текущего года строительство завода согласовал Росприроднадзор. А в июле депутаты Госсовета Татарии отклонили предложение о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода. В начале декабря Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов в энергию в Осиново.

Напомним, проект реализует ООО «АГК-2» (ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2») — дочерняя структура «РТ-Инвест» (входит в Ростех). Срок реализации проекта — до 2022 года. Компания планирует вложить в завод 28 млрд рублей.