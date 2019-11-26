Казань, , 05:46 — REGNUM Больше года активисты не могут получить проектную документацию по мусоросжигательному заводу, который, несмотря на протесты населения, планируют строить в Татарии. Инвестора ещё в мае 2019 года суд обязал предоставить документацию, но он вместо того, чтобы исполнить решение, обратился в апелляцию, где также проиграл. Но и на этом этапе документы не были переданы — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» подало кассационную жалобу. Последнюю в конце ноября 2019 года оставил без удовлетворения Арбитражный суд Московской области, фактически подтвердив решение первой и второй инстанций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также этим же постановлением арбитраж Московской области снял приостановку исполнения решения первой инстанции, ещё полгода назад обязавшей инвестора завода предоставить документацию. которая необходима для экологической экспертизы.

«Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 27 мая 2019 года и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2019 года по делу № А40−50 067/19, ранее введённое определением Арбитражного суда Московского округа от 25 сентября 2019 года», — отмечается в документе.

В первый раз документация у АГК-2 была запрошена в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад стало известно о планах построить мусоросжигательный завод в Татарии и несколько таких же объектов в Подмосковье. В обоих регионах возникли протесты населения, которые не желали быть соседями с «мусорными» заводами.

Активисты из Казани аргументировали свою протестную деятельность тем, что имеют право на качественную окружающую среду и опасаются за своё здоровье. Через некоторое время стало известно о переносе стройплощадки в соседний с Казанью Зеленодольский район. Теперь к протесту присоединились и жители нового микрорайона в Осиново.

Помимо публичных акций, открытых писем, активисты организовали проведение общественной экологической экспертизы. Она была проведена по открытым документам, так как инвестор иных не предоставил. В заключении экспертов говорилось о многочисленных проблемах в случае строительства завода. В суде активисты через организацию, проводившую экспертизу, попытались принудить инвестора к передаче полноценной проектной документации, но снова натолкнулись на препоны.

Напомним, для реализации проекта в Татарии, оцениваемого в 30 млрд рублей, было создано новое юрлицо — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2). Его учредителями выступают компания «РТ-Инвест Финанс» (связана с «Ростехом») и компания «Управляющий товарищ «ПЭФ» (связана с «Роснано»).

Инвестора «мусорного» завода Татарии обязали передать документы экспертам