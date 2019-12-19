Мэра Москвы Сергея Собянина в первой очной встрече с избранной оппозицией Московской городской думы можно считать победителем. В этом нет никаких сомнений. Событие прошло словно шахматная партия, в которой пешки и лёгкие фигуры надежно защитили своего короля от шаха. А ответные выпады оказались столь чувствительными, что некоторые депутаты заговорили о полученном унижении и даже необходимости роспуска столичного парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин уже до начала ежегодного доклада добился наиболее удобного формата общения — считанного числа вопросов, известных заранее. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, мэру города следует задавать наиболее существенные, «судьбоносные» вопросы. Мол, остальные можно решить в рабочем порядке. И вроде бы президент своим примером показывает, что можно по нескольку часов проводить в живом общении, принимая вопросы не только от депутатов, но и от граждан, общественников, молодёжи, журналистов отечественных и зарубежных (иногда явно недружественных нашей стране) СМИ. Но именно столичного мэра, выходит, нужно расспрашивать лишь о самом важном.

Duma.mos.ru Алексей Шапошников

Собянин добился видимой поддержки в стенах парламента и даже сорвал овацию проникновенными словами о совместном будущем жителей Москвы и стратегии городской власти. Мэр вовсе не казался атакуемым и слабым чиновником во вражеском лагере, почти наполовину состоящем из политических оппонентов.

Докладчик наглядно отделил мух от котлет и кое-где, в технических для себя вопросах, проявил гибкость. Он согласился увеличить размер компенсации на гаражи со 150 до 200 тыс. рублей. Согласился провести отдельную встречу в начале 2020 года с руководителями фракций и комиссий (последнее, впрочем, неудобствами ему не грозит).

В других вопросах он либо держал оборону, как, например, по темам оптимизации здравоохранения и детского питания, пользуясь ограниченными параметрами общения и отсутствием возможности у депутатов задавать дополнительные вопросы. Либо вовсе шёл в атаку. Так, в пух и прах раскритиковал кинотеатр «Соловей». И по репертуару, мол, шли блокбастеры и не было авторского кино. И по противопожарной безопасности: большие залы нарезали на маленькие — помните трагедию «Зимней вишни»? Ну и пообещал возобновить показы кино в уже новом здании, которое появится на месте бывшего киноцентра. Трагедию в Кемерово, конечно, все помнят, но это не значит, что надо решать вопрос не предметно, а рубить шашкой, целиком снося здание. А уж по репертуару и вовсе лукавство — «Соловей» от прочих кинотеатров отличался не только размером, но и тем, что был несетевым. И поэтому когда большинство столичных кинозалов показывали одно и то же, киноцентр на Красной Пресне давал зрителю выбор. И если новые собственники откроют очередной сетевой кинотеатр, он не закроет потребность.

Довольно едко мэр высказался в сторону защитников лесов Архангельской области и противников мусоросжигательных заводов. Мол, критики ничего не предлагают, а вот попробовать у их дома не вывозить мусор месяц, тогда и узнают, зачем это всё нужно, прочувствуют в полной мере. Очевидное передёргивание, поскольку основные борцы с полигоном в Шиесе были не в Москве, а на месте мусорной экспансии. Это были те люди, у которых не просто не увезли бы мусор, — к ним привезли горы чужого. А критика мусоросжигательных заводов конкретна и касается неэффективной очистки выбросов. Когда чиновники вроде бы рассказывают о безопасности этих проектов, жители открывают окно и сразу воняет. Ну и, конечно, что нужно «предлагать» мэрии Москвы по теме утилизации, когда проблема не новая, есть понятный международный опыт, который можно готовым брать и перенимать, не изобретая велосипед?

Удивительно было узнать, что крупная промышленность, оказывается, входит в число приоритетов руководства города. Уж не для этого ли Москва расстаётся с одной промышленной зоной за другой, застраивая их территории высотками? Градостроительный приоритет здесь виден более чётко. Жильё собираются строить даже на месте промышленных площадок у станции аэрации, крупнейшей в Европе, между прочим. Понятно, что мэр об этом завёл речь лишь потому, что у него под рукой была статистика роста обрабатывающей промышленности, за год она прибавила. Но её доля от всей столичной экономики, увы, ничтожна, и показывает, что крупной промышленности в Москве скорее нет.

Mos.ru Сергей Собянин выступает с отчётом в Мосгордуме

Из уст Сергея Семёновича звучало как анекдот и то, что приоритетом и опорой является малый бизнес. При его предшественнике Юрии Лужкове, с которым совсем недавно состоялось прощание, в Москве малый бизнес действительно был повсюду. При Собянине армию розничных торговцев заменили сети. И теперь в Москве иногда сразу и не понять, где купить тот или иной товар — все магазины одинаковые со схожим ассортиментом. Крупные рынки в Москве исчезли, а ведь в них каждая точка, каждое окошко было как раз бизнесом. Незатейливым, но дающим веру в будущее его владельцу. ИП маршрутчиков полностью заместил ГУП «Мосгортранс». И бывшие предприниматели либо ушли из сферы, либо трудятся обычными водителями. Схожая ситуация с такси, где рынками полностью управляют несколько крупных агрегаторов. Рынок краткосрочной аренды недвижимости, где множество людей могло найти применение своим предпринимательским способностям, заместили гостиницы, которые построили в столице богатые инвесторы. Стоил ли говорить, что и строительный рынок Москвы укрупнился, у него появились «лидеры». И когда в городе градостроительные конфликты (то есть наступают на интересы граждан) — на слуху одни и те же компании.

Нет, может быть, это отчасти и хорошо, поскольку во многих вопросах, как говорят в мэрии, «навели порядок». Понятнее и безопаснее для потребителя, стабильно идут налоги. Но малый бизнес в наиболее прибыльных сферах московского бизнеса был придавлен и вытеснен. Для многих категорий граждан Москва перестала быть местом надежды, а оказалась городом, где нет пространства и всё схвачено, «опору» выбили из-под ног. Зачем искажать реальность, рассказывая, что разрушение нелегальных ларьков помогло малому бизнесу? Ведь эти киоски и были настоящими «малышами», которых власти не смогли встроить в налоговую систему. А их конкуренты из сетей, которые оказались в плюсе, — только по бумагам малые предприятия благодаря бухгалтерской модели.

Как бы пламенно ни называл Собянин «полной чушью» слухи о своём интересе к программе реновации, убедительно ответить на вопрос об этажности домов он не сумел. Почему когда-то планка в 14 этажей называлась максимальной, а теперь она средняя, да и то, если считать только жилые этажи — без магазинов, офисов и парковок, словно хозяйственная деятельность не создаёт дополнительного движения. Понятно, что в старых пятиэтажках люди жить не хотят, но почему им теперь нужно жить в сверхвысоких зданиях, муравейниках. Есть ли в этом другой смысл, кроме коммерческой прибыли застройщиков?

Формат общения с депутатами позволил Сергею Собянину говорить что угодно, не опасаясь критики, разоблачений или острых диалогов. Своё поражение признали и депутаты-оппозиционеры, комментируя на продолжившемся заседании доклад мэра.

«Мы унизили себя как парламент. 15 вопросов на 45 депутатов. Отчёт длился всего несколько часов. Мы боимся разозлить его своими вопросами», — заявила депутат Дарья Беседина («Яблоко»).

Её коллега из КПРФ Евгений Ступин, оценивая итоги встречи, и вовсе предложил думе провести процедуру роспуска.

«А мы здесь для чего? Может, самораспуститься, если мы только хвалим и одобряем все решения?! Они пусть сами тогда принимают законы, если вы принимаете всё, что они говорят. Зачем вы здесь? Идите тогда специалистами в мэрию работать. Поэтому, коллеги, у меня просьба — пересмотреть вопрос нашего взаимодействия с мэрией. Избиратели ждут от нас контроля мэрии», — сказал он.