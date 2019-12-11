Москва, , 16:24 — REGNUM Во время отчёта мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой ему будут заданы судьбоносные для города вопросы. Об этом заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников (Единая Россия) на заседании Мосгордумы 11 декабря.

Во время обсуждения формата предстоящего отчёта ряд депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ выразили недовольство тем, что депутаты не смогут свободно задавать вопросы мэру города.

Шапошников ответил на критику, пояснив, что вопросы сможет предложить каждый депутат в рамках своей фракции, однако задан вопрос будет от имени Мосгордумы. Также председатель Мосгордумы напомнил, что по предложению депутата Николая Зубрилина (КПРФ) количество вопросов, которые сможет задать каждая из фракций с одного увеличено до трёх.

«Напоминаю, что вопросы задаются от органа законодательной власти — Московской городской думы. Не от депутатов, не от депутатских объединений. Мы пошли навстречу всем депутатским объединениям, попросили представить вопросы, которые задаст Московская городская дума», — сказал Шапошников.

Также он напомнил, что Мосгордума могла выбрать иной принцип — отраслевой, чтобы председатели комиссий предоставили свои вопросы, однако было решено пойти другим путём.

«Понимая изменившуюся политическую ситуацию, политическую палитру в Мосгордуме, мы идём на встречу депутатских объединений. Будьте конструктивными. Чтобы задать вопросы органам исполнительной власти или мэру у нас есть ежедневные механизмы работы — письма, депутатские запросы. Мы считаем, что Московская городская дума должна задать стратегические, судьбоносные вопросы для всего города», — сказал Шапошников.