Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве увеличились налоговые и неналоговые поступления от предприятий и организаций обрабатывающей промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря в департаменте финансов столицы.

По данным департамента, с января по октябрь 2019 года поступления составили 140,7 млрд рублей. По сравнению с результатами 2018 года они выросли на 8,1%. Индекс промышленного производства в сегменте обрабатывающих производств при этом ещё выше — 108,5%.

«В последние годы наблюдается стабильный рост налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности в бюджет города, в среднем более 7% в год», — заявила глава департамента Елена Зяббарова.

По её мнению, рост показателя свидетельствует о наращивании экономического потенциала Москвы — увеличении зарплат, расширении штата предприятий и повышении их доходов.

Наиболее высокие показатели роста в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

Отметим, что несмотря на рост, доля обрабатывающей промышленности в доходах Москвы остаётся скромной. Так, доходы Москвы в 2020 году, согласно принятому бюджету, составят около 2,8 трлн рублей.