Москва, 12 декабря 2019, 11:00 — REGNUM В Москве увеличились налоговые и неналоговые поступления от предприятий и организаций обрабатывающей промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря в департаменте финансов столицы.
По данным департамента, с января по октябрь 2019 года поступления составили 140,7 млрд рублей. По сравнению с результатами 2018 года они выросли на 8,1%. Индекс промышленного производства в сегменте обрабатывающих производств при этом ещё выше — 108,5%.
«В последние годы наблюдается стабильный рост налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности в бюджет города, в среднем более 7% в год», — заявила глава департамента Елена Зяббарова.
По её мнению, рост показателя свидетельствует о наращивании экономического потенциала Москвы — увеличении зарплат, расширении штата предприятий и повышении их доходов.
Наиболее высокие показатели роста в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.
Отметим, что несмотря на рост, доля обрабатывающей промышленности в доходах Москвы остаётся скромной. Так, доходы Москвы в 2020 году, согласно принятому бюджету, составят около 2,8 трлн рублей.