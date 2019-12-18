Москва, , 14:39 — REGNUM В здании, где расположен кинотеатр «Соловей» в Москве, будет продолжен показ фильмов. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») относительно судьбы кинотеатра, мэр Москвы отметил, что к объекту существовал целый ряд нареканий. В первую очередь, там далеко не всегда показывают авторское кино.

«Там большинство фильмов — американские триллеры и блокбастеры вроде «Терминатора», — сказал мэр.

Также Собянин отметил, что были очень серьёзные проблемы с противопожарной безопасностью объекта.

«Вы помните ту историю с «Зимней вишней»? Трагедия для всей страны, а знаете, где люди сгорели в основном? В кинозальчике, из которого не могли выйти. Вы были в этом «Соловье»? Что там творилось? Я не говорю про насиженные кресла эти, я говорю, что большие залы порезали на клетушки, из которых в случае пожара сложно выбраться. Там плакать не над чем. Я не хочу этих скандальных историй. Поверьте, они мне не нужны: ни инвесторы эти, ни скандалы. Такая ситуация, но плакать там не о чем. Мы предусмотрели, чтобы в этом здании был восстановлен кинопоказ», — сказал Собянин.