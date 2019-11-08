Вопрос питания школьников и дошколят — больная тема для Нижнего Новгорода. Скандал за скандалом: претензии УФАС о сговоре, нарушения при поставке продукции, массовое заболевание школьников дизентерией после обеда в учебной столовой. ИА REGNUM проанализировало деятельность муниципального поставщика детского питания столицы Нижегородской области и результат неприятно удивил.

Школьное питание

Предыстория

В феврале 2003 года городские власти создали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), в задачи которого в числе прочего входит организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях и поставка продуктов питания в детсады.

До осени 2018 года на все звучащие претензии о том, что кормить школьников нужно через тендеры, власти города не реагировали. При этом школьное питание дорожало, а несколько лет назад действовавший тогда директор ЕЦМЗ Вячеслав Немцев и вовсе предложил повышать цены ежегодно — на процент инфляции. Осенью 2017 года цены подняли, но на 7−20%, что существенно выше уровня инфляции.

Cenya Glova Школьная столовая

В марте 2018 года мэр Владимир Панов получил предписание от прокурора, который напомнил, что система организации школьного питания предполагает заключение контракта с поставщиком на конкурсной основе, но администрация не разработала соответствующий акт, который бы регламентировал проведение конкурентных процедур.

В ноябре того же года под влиянием претензий антимонопольного ведомства и прокуратуры мэрия всё-таки провела конкурс на организацию питания в 143 школах города. Итог — победителем снова стало муниципальное предприятие, хотя претендентов было несколько. В ФАС РФ поступила жалоба и, рассмотрев её, ведомство потребовало аннулировать итоги конкурса, отметив, что «деятельность администрации города Нижнего Новгорода по проведения конкурса направлена на обход положений закона о контрактной системе как в части действий образовательных организаций, так и в части собственных действий». Попытка оспорить решение ФАС не удалась — московский арбитраж в апреле 2019 года отклонил иск мэрии Нижнего Новгорода. Устоялось решение и в вышестоящей инстанции. Но городские власти продолжают спор и обратились в кассационную инстанцию, где жалоба пока оставлена без движения до 14 ноября 2019 года.

Как бизнесмены «делили» нижегородских школьников: интрига тендера

Тем временем муниципальный центр продолжает кормить нижегородских школьников.

О поставщике

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие учреждено 5 февраля 2003 года администрацией города Нижнего Новгорода, его уставный капитал — 15 265 982,94 рубля. С 12 сентября 2018 года директор — Владимир Жмакин. Примечательно, что до сих пор, несмотря на заверения об увольнении Жмакина по собственному желанию, он фигурирует в документах как директор.

Из открытых источников известно, что ранее Жмакин был руководителем ФГУП «Черноземье» (Воронеж), которое поставляло продукты в систему исполнения наказаний России. То есть сначала отвечал за питание заключённых, а потом — школьников.

Цитата из видео «Новый директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин 04 09 2018»(День ГородаНН) Владимир Жмакин

До того как занять пост в Нижнем Новгороде Владимир Жмакин также занимался бизнесом в Тамбовской области, в том числе в сфере строительства и торговли пищевыми продуктами.

В интервью изданию reporter-nn.ru Жмакин отмечал, что в качестве «наследства» от прошлого руководства ему остались долги, а само руководство он назвал «неграмотным».

"Непонятные расходы на непонятные услуги, закупка товаров не просто по завышенным ценам, а по завышенным в разы — по некоторым товарам. Ну, и недобросовестные поставщики, проводки, списания товаров и так далее», — заявлял он в декабре 2018 года.

Вот только и сам Жмакин не избежал претензий к своей работе на посту. Весной 2019 года УФАС по Нижегородской области начало антимонопольное расследование о заключении ЕЦМЗ договоров на поставку продукции с восемью компаниями без проведения конкурентных процедур.

«Заказчиком выбран неконкурентный способ при отсутствии на то правовых оснований», — уточняли в УФАС.

Также вопросы возникли к некоторым поставщикам. Например, контракт на поставку молока был подписан с ООО «Продмилк», которое было создано в конце ноября 2018 года, и чей уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР) тогда сообщил, что его помощники не нашли по указанному поставщиком юридическому адресу данной компании. Курдюмов тогда пообещал обратиться в Генпрокуратуру для правовой оценки ситуации.

Отношения с надзорными инстанциями

Слова — словами, но факты — фактами, а они в деле муниципального поставщика говорят сами за себя. Плановые и внеплановые проверки ЕЦМЗ не всегда завершались без выявленных нарушений, причём как при старом руководстве, так и при новом.

По данным реестра Генпрокуратуры РФ, компания за период с 2015 по 2019 год проверялась разными ведомствами 30 раз и в большинстве случаев внепланово.

В октябре 2019 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл при проверке компании обнаружило на хранении и реализации 5 кг плавленного сыра «без ветеринарно-сопроводительных документов», а также 10 910,7 кг питьевого молока, которое по результатам лабораторных испытаний признано несоответствующим ГОСТу (фактическая доля белка не соответствовала указанной на маркировке). 16 октября 2019 года «на хранении и реализации находился фарш куриный замороженный, производство МП «ЕЦМЗ», в количестве 15,2 кг, изготовленный по ФГИС Меркурий 24.09.19 года, фактическая маркировка даты изготовления 25.09.19 года». Вся продукция, кроме молока, была отправлена на утилизацию.

Испорченный лимон

Управление Роспотребнадзора в апреле 2018 года также проверило ЕЦМЗ, как оказывавшего услуги питания участникам и гостям Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе выявленных нарушений: «В производственных раковинах производственных цехов отсутствуют воздушные разрывы в местах их присоединения к канализации», а у шести сотрудников «в медицинских книжках отсутствует информация о прививках АДСМ, корь, гепатит В», а у одного сотрудника полностью «отсутствует информация о прививках в соответствии с национальным календарем прививок».

То же ведомство проверило компанию в мае-июне этого же года, во время работы летних лагерей, обнаружив, что в школе №52 «на момент проверки помещение склада находилось в ненадлежащем санитарном состоянии: на стеллажах, полках пыль и грязь, уборочный инвентарь для мытья полов не промыт (на тряпке и в ведре следы песка), что свидетельствует о некачественном проведении текущей и генеральной уборок», а «выходы порций в фактическом меню не соответствуют выходу порций в утвержденном примерном меню (завтрак: батон — 60/30 гр обед: огурцы свежие — 70/45 гр, хлеб ржаной — 60/33 гр», в школе №154 «фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню по массе порций, выход порций занижен по сравнению с примерным меню», «для приготовления блюд используется деформированная кухонная посуда», «контроль за качеством поступающей продукции проводится не в полном объеме», «не упорядочено хранение санитарной одежды, личные вещи персонала хранятся в одном шкафу с санитарной одеждой», «у двух работников пищеблока в личной медицинской книжке отсутствуют сведения об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка». В лицее №40 «фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню» (реальные порции ниже нормы). Схожая проблема была в школах №21, №139, №76 (и не только в них), а в школе №140 «не соблюдаются правила мытья кухонной посуды, так мойщица кухонной посуды не использует для дозирования моющих и обеззараживающих средств мерные емкости», «не ведется контроль за соблюдением температурного режима в холодильнике для хранения суточных проб» (по показаниям термометра температура составляет +20 С (при норме +2+6 С)». В школе №135 «не соблюдается товарное соседство при хранении продовольственного сырья, а именно: в холодильнике на полке с маркировкой «мясо» вместе с мясом хранится куриный фарш», а в школе №151 «некачественно проводится влажная уборка в моечной для столовой посуды (на стеллажах для сушки столовой посуды следы жира, на стенах следы пыли, моечные ванны со следами жира), отсутствуют емкости для проведения генеральной уборки помещения» и «используется столовая посуда со сколами», «фактический рацион питания не соответствует примерному, а именно: 31.05. и 04.06.18 по примерному меню на завтрак какао с молоком, фактически кофейный напиток».

В школе №140 «не соблюдаются правила мытья технологического оборудования на пищеблоке», что «подтверждается протоколом испытаний смывов с объектов внешней среды №14 552 от 08.06.2018 года: в смыве с весов для готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки».

Грязная посуда

В октябре 2019 года Роспотребнадзор, продолжив проверки ЕЦМЗ, обнаружил нарушения в ряде школ: в школе №3 «хранение личных и посторонних вещей осуществляется в производственных цехах» и «допускается использование разделочных ножей без маркировки, что может привести к использованию ножей не по назначению, следовательно, возможно возникновение и распространение инфекционной заболеваемости», в лицее №8 «не соблюдаются условия хранения сыпучих продуктов», «на момент проверки отсутствуют сетки на оконных проемах в производственных цехах, что может привести к залету насекомых» и «допускается использование разделочных ножей в мясном цехе без маркировки, что может привести к использованию ножей не по назначению, следовательно, возможно возникновение и распространение инфекционной заболеваемости», в школе №29 «текущая и генеральная уборка производственных помещений проводится не качественно, на момент проверки в зоне раздачи на полу застаревшее загрязнение, мусор», в школе №113 «у всех сотрудников отсутствуют сведения о профилактической прививке против кори», а также «не соблюдается режим мытья столовой посуды и производственного инвентаря» и 14 октября 2019 года «в четырех смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки». Схожая картина и в школе №19, где 3 октября 2019 года «из 15 отобранных смывов с объектов внешней среды в четырех обнаружены бактерии группы кишечной палочки». В школе №19 «не соблюдаются правила личной гигиены поваром» и по результатам смывов с рук от 3 октября 2019 года были «выделены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении правил личной гигиены». Это не единственные школы, где в октябре в смывах нашли группы кишечной палочки.

В мае 2019 года основанием для внеплановой проверки стало обращение из прокуратуры Советского района по вопросу питания школьников и учащихся детских садов, а именно «закупка и использование МП «ЕЦМЗ» для детского питания продуктов, запрещённых в детском питании (свинина односортная охлажденная)».

Вышеперечисленное — далеко не все нарушения за эти годы, что выявлены в подведомственных ЕМЦЗ местах.

Отравление

В середине октября 2019 года школьники МБОУ «Школа №47» Нижнего Новгорода попали в больницу с кишечной инфекцией. Точное количество пострадавших не сообщалось, но занятия в учебном заведении приостановили на неделю.

Управление Роспотребнадзора провело обследование учащихся, работников пищеблока. Последние и были носителями дизентерии. Ведомство готово выступить в суде на стороне пострадавших школьников, а материалы проверки отправлены в прокуратуру и следователям, которые должны принять процессуальное решение.

«При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и другое», — отмечали в Роспотребнадзоре.

Услуги питания в этой школе оказывало всё то же муниципальное предприятие, что неоднократно «ловили» на нарушении санитарных норм.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в конце октября 2019 года Госдума приняла законопроект, который устанавливает новые нормы в вопросе питания детей, в том числе в образовательных учреждениях. Также ужесточаются требования к тому, чем и как кормить детей.