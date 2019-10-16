Ни сами избранные и не избранные в МГД политики, ни их технические специалисты не понимают, как было устроено электронное голосование, однако недовольны его итогами все.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

В Мосгордуме 16 октября прошел «Круглый стол депутатов по итогам электронного голосования на выборах в Мосгордуму». Участники дискуссии, среди которых были как действующие депутаты МГД, так и не допущенные к выборам, попытались разгадать ребус, который с подачи господина Венедиктова мэрия подкинула общественности и участникам прошедших выборов.

Круглый стол в основном собрал представителей КПРФ, несистемной оппозиции, их специалистов и сторонних экспертов. Представители «Единой России» и депутатского объединения «Вся Москва» мероприятие проигнорировали. Как, впрочем, и активный лоббист интернет-выборов член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По словам организатора дискуссии депутата Елены Янчук, господин Венедиктов не пожелал участвовать в дискуссии с людьми, критически настроенными по отношению к электронному голосованию.

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История с голосованием через интернет началась в марте 2019 года на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития». Тогда на итоговой панельной дискуссии главред радио «Эхо Москвы» озвучил идею экспериментального электронного голосования. Мэр Сергей Собянин, по его же собственным словам, всё более и более живущий в виртуальной среде, там же, на форуме, идею поддержал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

Возражения специалистов, да и просто благоразумных людей на закусивших удила чиновников и общественников действия не возымели. Резоны господина Венедиктова оставим за скобками, а вот привыкший через портал «Активный гражданин» решать, в какой цвет красить лавочки и вступать ли в реновацию столичный градоначальник разницы между подобными плебисцитами и конституционным правом граждан избираться и быть избранными не увидел и дал отмашку на проведение эксперимента. С тех пор вокруг интернет-выборов было сломано немало копий. А после инициативы распространить сей опыт на федеральные выборы тема еще долго не уйдет из фокуса общественного внимания.

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Как и предсказывали, у организаторов департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) сразу что-то пошло не так. Трудно определенно сказать, связано ли это с присущей государственным специалистам криворукостью или же преследовались более зловещие цели. Только многие из выявленных в процессе наладки системы проблем проявили себя во время выборов.

Поскольку к полноценному участию в создании системы голосования и контролю над ней представителей оппозиции не допустили, то естественно и то, что проходящая под контролем столичных властей процедура электронного голосования, а тем более её итоги ни у кого доверия не вызывают.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

Выступая на сегодняшнем круглом столе в МГД, эксперты делали разной степени достоверности заявления, основанные на их возможностях со стороны проанализировать созданную ДИТ систему и ее работу. Останавливаться на них не имеет смысла, претензии и наблюдения известны, но из-за нежелания мэрии открыть систему для изучения, подтвердить или опровергнуть выводы специалистов доподлинно невозможно.

Во всей истории с интернет-выборами гораздо важнее социальные и политические аспекты процесса, а учитывая желание некоторых поэкспериментировать на федеральных выборах, возможные последствия таких решений.

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Лето 2019 года в Москве выдалось на редкость холодным, дождливым и протестным. Не успев выпутаться из истории с интернет-голосованием, столичные политические администраторы вляпались в еще более дурно пахнущую историю. Чиновники не придумали ничего лучше, как не допустить к участию в избирательной гонке горстку «широко известных в узких кругах» московских активистов оппозиционных деятелей.

Самое удивительное во всей истории заключается в том, что несмотря на неисчислимые столичные бюджеты, административные возможности и машину медиапропаганды, московские чиновники ничего, кроме административных арестов, а потом и уголовных дел, и дубинок Росгвардии крепко спаянной группе ветеранов «норковой революции» противопоставить так и не смогли.

Закономерным итогом стало то, что в результате действий или бездействия ответственных за проведение выборов столичные власти окончательно утратили доверие у значительной части политически активных москвичей и получили оппозиционный парламент, пусть пока еще и подконтрольный «Единой России».

Более того, утратили стратегическую инициативу, которую уже не вернуть никакими финансовыми вливаниями в «бордюринг», благоустройство и всё остальное, что, по мнению мэрии, так необходимо москвичам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

Представляется, что не вызывающие симпатии у большинства, поскольку известны вдоль и поперек, оппозиционные лидеры как минимум всегда будут иметь моральный перевес для своих сторонников, как бы мало тех ни было. А ухудшение общеэкономической ситуации будет приводить в их ряды всё больше и больше аполитичных до того горожан. Поэтому остается открытым вопрос, когда и по какому поводу «рванет» в следующий раз.

В заключение отмечу, что у вновь избранных депутатов «первый блин вышел комом», какой-либо серьезной оценки интернет-голосования услышать не удалось. Суждения экспертов были, скорее, оценочными, а политики выражали общее недовольство ситуацией и выступали за всё хорошее. При таком уровне аргументации в мэрии и дальше могут делать вид, что эксперимент прошел блестяще, а господин Венедиктов и дальше педалировать тему виртуальных волеизъявлений.

Справедливости ради добавлю, что лед всё же тронулся, вновь избранные депутаты поднатореют в своем деле, разберутся в проблематике, обрастут экспертами, и мы всё чаще будем узнавать подробности об эффективном управлении «так похорошевшей при Собянине Москвой». Что, согласись, читатель, уже немало.