Москва, , 10:46 — REGNUM Электронные выборы не дают возможности контролировать избирательный процесс. Об этом 16 октября заявила депутат Московской городской думы Елена Янчук (КПРФ) на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начиная своё выступление, депутат отметила, что цифровые технологии расширяют своё присутствие в различных аспектах жизни граждан. В банковской системе цифровые технологии применяются всё активнее, но сравнивать этот процесс с электронным голосованием не уместно, считает Янчук.

«В чём здесь основное отличие — банк не ворует деньги у клиентов и деньги даже в случае кражи возвращаются на счёт, потому что транзакции не анонимные. Но голосование у нас тайное и как можно вернуть голос, не снимая анонимности?», — задалась вопросом Янчук.

По мнению депутата, контролировать процесс электронного голосования невозможно.

«В случае электронного голосования мы ничего не видим. При реальном голосовании твой начальник зайти с тобой в кабинку не может, а при электронном голосовании он может стоять у тебя за спиной или даже зайти в твой личный кабинет», — заявила депутат Мосгордумы.

По её мнению, электронное голосование целесообразнее проводить на референдумах или местных голосованиях по тем или иным опросам, где нет заинтересованных лиц.

«Постепенно мы будем терять доверие к электоральному процессу. Вопрос — не уничтожит ли это нашу избирательную систему вообще», — подытожила Янчук.

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