Москва, , 10:53 — REGNUM Выборы в Московскую городскую думу в 2019 году показали, что электронное голосование позволяет беспрепятственно допускать нарушения. Об этом 16 октября заявил кандидат в депутаты Мосгордумы VII созыва по округу №10 Юрий Дашков на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выборы депутатов Московской городской думы вызвали большой резонанс. Люди выходили на улицы, потому что они не доверяли тем процессам, которые происходят в обществе. Мы заявляли, я заявлял, что эксперимент этот не следует применять на выборах в Мосгордуму», — отметил бывший кандидат в депутаты.

По его мнению, подобный эксперимент следовало проводить не на выборах депутатов, а на других, не столь чувствительных вопросах. Например, при голосовании по благоустройству территории.

«По сути власть решила провести эксперимент на живыми людьми. Потому что депутат является представителем граждан. Электронное голосование позволяет делать нарушения беспрепятственно, никто этого не увидит», — заявил Дашков.

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