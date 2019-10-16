Москва, , 11:33 — REGNUM Электронное голосование, в той форме, которую применили на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, подрывает доверие к избирательному процессу. Об этом заявил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При нынешнем катастрофическом уровне недоверия избирателей к электоральному процессу введение такого института, как электронное голосование приведет к делегитимизации власти, из-за которой выборы можно будет уже не проводить», — заявил Тимонов.

Также депутат Мосгордумы назвал электронное голосование «неконтролируемой новацией», которая подрывает доверие к выборам.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ошмётки демократии» растоптаны — об электронном голосовании в Москве