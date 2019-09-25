БПЦ отказала в поддержке обличителям содомитов: закономерность
Белорусский экзархат РПЦ снова оказался в эпицентре скандала, связанного с преследованием властями Белоруссии провинциального издания «Вечерний Могилёв» за критику содомии. Об этом сообщает российское издание «Русский путь».
«В Белоруссии продолжается травля христианских журналистов при помощи Белорусского экзархата РПЦ», — констатировала редакция российского издания. Поводом стал присланный «документ, свидетельствующий о неслыханном потакании руководства Белорусского экзархата пропаганде содомии в Белоруссии».
25 июня редакция газеты «Вечерний Могилёв» получила из Мининформации Белоруссии экспертное заключение «Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет мнимого наличия в ней признаков проявления экстремизма» от 5 апреля 2019 года №174, которым была проведена экспертиза информационной продукции в виде публикаций на интернет-ресурсе vecherniy-mogilev.by.
Речь идёт о деятельности РЭК при Мининформе, состоящей из назначенных постановлением правительства «экспертов», не имеющих экспертных компетенций и не соответствующих предъявляемым к экспертам критериям, не обладающих должной квалификацией и даже не имеющих ни одной научной публикации по рассматриваемым ими вопросам. Комиссия не имеет статуса экспертного органа и известна обоснованием запретительных мер для СМИ, а также соучастием в политических репрессиях. Возглавляет комиссию библиотекарь по образованию Елена Иванова, среди членов комиссии — милиционеры, следователи прокуроры, сотрудники КГБ и т. п.
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На этот раз «экспертному исследованию» были подвергнуты две статьи могилёвского издания «Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?», высмеивающие содомский грех как антихристианское и аморальное явление. «Русский путь» отметил: «При этом данные публикации не содержат призыва к свержению конституционного строя, не призывают к насилию над педерастами и не одобряют такого насилия. Поэтому данные статьи ну никак не могут считаться экстремистскими».
По оценке издания, заключение РЭК при Мининформе РБ «носит антихристианский характер, поощряет содомский образ жизни и содомскую идеологию, так как культивирует у белорусов чувство страха перед возможным наказанием за противодействие пропаганде ценностей представителей так называемого ЛГБТ-сообщества, а проще говоря, половых извращенцев». Согласно публикации, ни издание"Русский путь», ни издание «Вечерний Могилёв» не выясняли персональную заинтересованность в лоббировании таких интересов сотрудниками белорусского министерства или комиссии при нём.
«Кроме того, в выводах заключения впервые в белорусской практике правоприменения прописана такая общественная прослойка, как гомосексуалы, которые в качестве социальной группы теперь могут рассчитывать на государственную поддержку и защиту, насаждать и пропагандировать в стране половые извращения, — сказано в публикации. — Одновременно решением комиссии запрещена любая критика программ по насаждению половых извращений в системе здравоохранения и образования Беларуси, которые активно продвигаются при содействии западных «неправительственных» организаций, финансируемых правительствами США и Евросоюза».
По мнению редакции, сложившаяся ситуация была бы невозможной «если бы здоровые позиции заняла Белорусская православная церковь, точнее сказать — ее руководство». Издание подвергло критике предстоятеля Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви): «Напомним, что экзарх всея Беларуси митрополит Павел, присланный в Минск патриархом Кириллом в 2013 году, в первый же год своего служения на этой кафедре устроил погром всех общественных движений в защиту института семьи, существовавших при БПЦ. Он даже посадил в тюрьму главного покровителя этих движений — руководителя издательства Белорусского экзархата Владимира Грозова, против которого выдвинул вздорные обвинения. При этом митрополит Павел сам же от них отказался на суде, но было уже поздно — Владимир Грозов получил немалый срок».
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Более того: «Сейчас официальные структуры БПЦ продолжают курс на потакание уничтожению института семьи в РБ. Не успели гневно прокукарекать грантоедские «петухи», недовольные курсом «Вечернего Могилева», как экзархат с ужасом отрекся от христианской редакции этого издания. Когда Надежда Левченко — редактор «Вечернего Могилева», отстаивающая православную нравственность, понадеявшись на защиту церкви, обратилась к митрополиту Павлу с просьбой о защите в суде, то получила от его помощника не просто отписку, а фактически осуждение ее самоотверженной деятельности. Сам митрополит Павел, разумеется, счел ниже своего барского достоинства отвечать какой-то там преследуемой за христианство журналистке. За него ответ написал ответственный секретарь Управления делами Минской епархии протоиерей Андрей Волков».
Волков сообщил преследуемому властями белорусскому провинциальному изданию: «Церковь разделяет озабоченность по поводу популяризации всякого рода непристойности… Вместе с тем, церковь не приемлет и какого-либо рода противоправные действия в адрес представителей ЛГБТ, как-то насилие, оскорбления и ненависть. Необходимо понимать, что мы становимся на сторону греха не только тогда, когда становимся на сторону пропагандистов ЛГБТ, но и когда просто уклоняемся от заповеди о любви».
Секретарь Управделами Минской епархии выказал сожаление из-за якобы отсутствующих у церкви возможностей экспертной оценки опубликованных могилёвским изданием текстов. На самом деле такие возможности у Белорусского экзархата РПЦ имеются. В штате епархий экзархата немало квалифицированных юристов, при них действуют специализированные центры и учреждения, и даже среди рядовых прихожан немало тех, кого со всеми основаниями можно считать экспертами.
Вероятно, господин Волков не изыскал лучших оснований для отказа. Подвёл ли он этим своё начальство — судить митрополиту Павлу и всей церкви, которая, как известно, является сообществом всех верующих. Белорусский экзархат прекрасно знает, какие последствия могут быть для конкретного СМИ и конкретных граждан при использовании «экспертных заключений» в уголовном процессе. Поэтому умыть руки — это демонстрация отношения и понятная позиция.
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В нынешней истории интерес представляет не связанная с ней напрямую предыстория: БПЦ не впервые оказывается в эпицентре скандалов, связанных с услужливостью тоталитарному режиму. В телеэфире ПТК «Союз» (январь 2017 года) митрополит Павел заявил: три белорусских публициста — Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин якобы сеяли «вражду и ненависть» между народами Белоруссии и России. Тогда митрополит фактически проговорил обвинительный тезис, фигурировавший в «экспертных заключениях» сотрудниц РЭК при мининформе и москомитета судебных экспертиз (по совместительству). Его заявление вошло в симфонию удушения свободомыслия, дирижёром тогда выступала министр информации Лилия Ананич.
Летом 2017 года в контакт с Белорусским экзархатом РПЦ вошла супруга одного из политзаключённых: она добилась аудиенции у митрополита Павла, изложила аргументы неприемлемости преследования православного русофила за его взгляды и убеждения. После этого контакты с ней поддерживал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей СергийЛепин. Он тогда, как и ныне — секретарь Управделами Минской епархии Андрей Волков, не нашёл возможности помочь православным журналистам. Вскоре после того как трёх белорусских диссидентов приговорили к пяти годам лишения свободы (с отсрочкой), господин Лепин выступил на митинге местных русофобствующих националистов и декламировал их лозунг «Жыве Беларусь!».
Ещё один случай, коих немало, но этот весьма показательный: митрополит Павел не вступился за священника Константина Бурыкина, по совместительству главу Белорусской федерации пауэрлифтинга, которого русофобские и антиправославные круги называли не иначе, как «батюшка со свастикой» за увлечение в молодости идеологией РНЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бурыкина долго держали в следственном изоляторе и осудили за хранение выпущенных в начале прошлого века неисправных пистолетов, отправили в лагеря и теперь фабрикуют ещё два уголовных дела. Римско-католическая церковь — напротив, сделала всё возможное для освобождения своих священников, среди которых был даже фигурант дела о шпионаже. При этом РКЦ тоже получает финансовую помощь от властей Белоруссии, как и РПЦ, но не торгует своими духовными чадами, не поступается принципами.
Поэтому ничего удивительного в истории с могилёвским изданием нет. Что хорошо и правильно, а что нет — решают светские власти, и они же наказывают бегущих впереди паровоза. Глава МВД Игорь Шуневич мог себе позволить пикироваться с послом Великобритании Фионой Гибб из-за радужных флагов на фасаде дипмиссии, а вот авторам «Вечернего Могилёва» и персонально Надежде Левченко подобное запрещено.