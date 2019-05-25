Широкий резонанс получила информация о задержании заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Представитель органа исполнительной власти Дона был задержан после того, как под уголовное преследование попал бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов. Дело касается поставок песка для благоустройства прилегающей к стадиону «Ростов Арена» территории. Замена крупнозернистого песка на более дешёвый позволила «сэкономить» более 200 млн рублей. Арест крупных чиновников (пусть даже и бывших) напрямую указывает на кадровую разруху в регионе, говорят эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

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Не стоит упускать из виду и так называемое дело архитекторов. В середине февраля текущего года силовики задержали трёх чиновников — главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу. В отношении них также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под арестом

Позиции губернатора Ростовской области Василия Голубева вследствие такой цепочки событий, очевидно, упадут. Часть компетентных экспертов считают, что кресло под главой региона за полтора года до губернаторских выборов на Дону зашаталось.

«По всей вероятности, Голубев оставит свой пост осенью этого года. Вопрос лишь в том, как он покинет свой пост. По-хорошему — пойдет на повышение, например в правительство РФ, или же не очень хорошо. Есть ещё звоночек в пользу версии с уходом Голубева осенью. Конкурс по отбору кандидатов на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону был перенесен на осень. Достаточно нетипично, когда город-миллионник будет полгода без руководителя. Утвердить нового сити-менеджера — дело двух недель. Перенос конкурса на октябрь говорит, что осенью у Ростовской области будет новый губернатор. Он и будет определять кандидатуру нового сити-менеджера», — цитирует политтехнолога Романа Базикова «Клуб Регионов».

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Как считает ещё один собеседник издания, ответственность за квалификацию и качество работы чиновников несёт непосредственного руководитель региона.

«Кто-то же составлял на него характеристики, принимал кадровые решения. Во всем мире принято так, что если подчиненный «наследил», то ответственность несет и вышестоящее руководство. У нас в стране такого нет. Получается, что этот замгубернатора будто работал сам по себе. Никем не был назначен, ни с кем не имел деловых отношений. Считаю, что это очень странно», — отметила в интервью изданию председатель правления «Трансперенси-Интернешнл Россия» Елена Панфилова.

Kremlin.ru Василий Голубев

О предстоящих межэлитных изменениях предупреждает политолог, директор консалтингового агентства Npr Group Дмитрий Фетисов.

«Это задержание практически умножает на ноль шансы Голубева и его команды оставить вместо себя в качестве сменщика [Виктора] Гончарова (первый заместитель губернатора Ростовской области). Заодно и подтверждает версию, что Виталий Кушнарев (бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону) ушел не сам, а по настойчивой просьбе. Учитывая, что и [Иван] Саввиди (ГК «Агроком») ускорил процедуру ухода своего бизнеса из региона, уже сейчас понятно, что Ростовскую область ждут серьезные межэлитные изменения», — высказал мнение порталу «Блокнот-Ростов» эксперт.

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Противоположного мнения придерживается политтехнолог, директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. Он считает, что последние события пойдут властям только на пользу, так как они указывают на то, что в регионе идёт борьба с воровством и коррупцией.

«Задержание любого высокопоставленного чиновника — это, с одной стороны, удар по имиджу власти («воруют!»), с другой — укрепление её позиций («борются!»). При этом надо понимать, что ни то, ни другое уже не является экстраординарным событием, которое может привлечь внимание людей на более или менее длительное время. Разве что арест федерального министра (например, Михаила Абызова) или очень большая сумма конфискованных денег (например, 12 млрд рублей полковника ФСБ Кирилла Черкалина). Поэтому задержание одного из девяти заместителей губернатора Ростовской области Сергея Сидаша и обыски в его кабинете и дома, скорее всего, не нанесут особого ущерба публичному имиджу ростовской власти и отразятся разве что на позиции Ростовской области в одном-двух из многочисленных рейтингов. По поводу вопроса — что делать губернатору в этой ситуации? Продолжать работать», — сказал Смирнов в беседе с журналистами портала 161.ru.

Поддержку региональному руководителю продемонстрировал недавний визит в Ростовскую область председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, считают собеседники ростовского информагенства «Дон-24».

"Визит, безусловно, был «заточен» под губернатора Ростовской области. Это — знак, ясный сигнал региональным элитам и политическому бомонду области, что можно расслабиться. По крайней мере до окончания срока полномочий действующего губернатора. Очевидно, что Кремль в целом вполне удовлетворен ситуацией в области, в рейтинге социального спокойствия мы занимаем позицию в «зеленом секторе», — полагает ростовский блогер и политолог Артём Габорян.

«Посещение Ростова премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым является знаковым для политической элиты Ростовской области. Все разговоры об отставке губернатора отошли на второй план, Василий Голубев фактический получил поддержку от премьер-министра и его сторонников», — высказал мнение замдиректора Института философии и социально-политических наук ЮФУ Дмитрий Абросимов.

Donland.ru Председатель Правительства Дмитрий Медведев и губернатор Василий Голубев

Впрочем, стоит учесть, что эксперты высказались ещё до задержания Сидаша.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что Василий Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей. Ряд региональных СМИ регулярно предрекают главе региона отставку, но местные политологи регулярно её опровергают, отмечая, что предпосылок этому нет.

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При этом нереализованных планов в регионе более чем достаточно. Взять хотя бы те же планы по строительству на Дону сети межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Из восьми объектов за последние пять лет не появилось ни одного. А оставить проблемный город-миллионник без руководителя на полгода (явно решение ростовских депутатов не было принято вопреки мнению главы региона) напрямую указывает на то, что Ростовская область испытывает кадровый голод на муниципальном и региональном уровнях.