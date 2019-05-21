Ростов-на-Дону сначала отметит 270-летие, а потом обретёт сити-менеджера

Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM Ростов-на-Дону, лишившийся в апреле текущего года сити-менеджера, останется без руководителя до середины октября. Такое решение приняли депутаты городской думы, утвердившие новый порядок проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации, сообщает ИА REGNUM.

Заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Татьяна Георгиева заявила, что таким образом потенциальным кандидатам на руководящий пост выделено время для полноценной подготовки к участию в конкурсе.

«Кроме того, Ростов-на-Дону готовится отметить свое 270-летие, и мы хотим, чтобы юбилей нашего любимого города прошел не в конкурсной борьбе, а потому конкурсом будем заниматься после юбилея», — сказала она.

Конкурс пройдёт, как и ранее, в два этапа. Первый заключается в приёме документов и их изучении членами конкурсной комиссии. Второй этап предполагает тестирование и собеседование. Максимально возможный балл, который могут дать эти два экзамена, — 60.

Конкурс на замещение должности ростовского сити-менеджера будет проведён 11 октября 2019 года. Имя руководителя утвердят депутаты муниципального парламента через неделю — 18 октября.

Кроме того, народные избранники выбрали пять членов конкурсной комиссии. Это уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, начальник правового отдела аппарата Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Керносенко, член Общественной палаты города Наталья Кривец, председатель городского Совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», члена президиума Координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве Ростовской области, директор гимназии №76 Пётр Кулинченко и директор ООО «ТД «Маяк» Игорь Молотов. Следующую пятёрку определит донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Виталий Кушнарёв досрочно покинул пост сити-менеджера Ростова-на-Дону в конце апреля текущего года.

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