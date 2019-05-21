«Здравствуйте, царь!» — как живёт ростовский заместитель губернатора

Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM В сеть попали фотоснимки и видео с обыска, который оперативники провели предположительно в доме у задержанного сегодня, 21 мая, заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. В широком доступе кадры оказались у пользователей мессенджеров (позже видео в одном из телеграм-каналов было удалено).

Так, судя по всему, правоохранители обнаружили большую сумму денег в различной валюте. На видеокадрах видны пачки денежных купюр, разложенных по пакетам, чемоданам и дорожным сумкам. Всего — несколько десятков пакетов (более 30).

Что касается внутреннего убранства дома, то у Сидаша сравнительно небольшая гардеробная комната, в кабинете — коллекция наручных часов, на стенах — портреты с его изображением, грамоты и благодарственные письма, в гараже — внедорожник BMW X5.

«Скромное жилье слуги народа», — иронично комментируют интернет-пользователи в паблике «Ростов-Главный».

«Комсомольская правда» показала далекий от скромности образ жизни задержанного заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Здравствуйте, царь», — пишет телеграм-канал «Кто сливает?».

В телеграм-каналах уже появилась информация, что следователи разберутся, как в сеть попали документы с места обыска, а также фотоснимки и видео.

ИА REGNUM напоминает, что силовики нагрянули с проверкой к заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Информация появилась сегодня, 21 мая в ряде телеграм-каналов. Крупного донского чиновника подозревают по ч. 3 ст 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ожидается, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в ближайшее время выберет меру пресечения Сидашу.

ИА REGNUM отмечает, что официальной информации по данному факту нет.

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