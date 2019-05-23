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Ростовский губернатор прокомментировал арест своего заместителя молчанием

Политика

Василий Голубев не ответил на вопрос журналиста

Азовский район, Ростовская область, 23 мая 2019, 18:54 — REGNUM  В ростовских мессенджерах появилось видео, снятое во время пресс-подхода к губернатору Ростовской области Василию Голубеву после церемонии закладки камня в основание будущей ветроэлектростанции в Азовском районе. Один из журналистов попытался получить от главы донского региона комментарий по поводу задержания заместителя губернатора Сергея Сидаша по подозрению в превышении должностных полномочий.

Так, на видео корреспондент «Коммерсанта» спросил мнение губернатора о задержании Сидаша, на что отреагировала начальник пресс-службы главы региона, указав, что данный вопрос не соответствует теме мероприятия. Василий Голубев лишь молчаливо улыбнулся.

Напомним, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш был задержан силовиками по подозрению в причастности к поставке песка при благоустройстве прилегающей к «Ростов Арене» территории. Крупный донской чиновник взят под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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