Прошедшая неделя (с 28 января по 3 февраля) для Новосибирска началась с сообщений о минировании школ, детских садов и административных зданий, а завершилась сильными морозами. Подробнее в материале ИА REGNUM.

Новосибирск

Сообщения на электронную почту и звонки на служебные телефоны начали поступать в десятки учреждений Новосибирска с 9:00 (время местное) 28 января. Началась массовая эвакуация. Чуть позже аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщит, что «признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», и призовёт жителей региона сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть охарактеризовал сообщения о минировании как терроризм.

«Это психологическое воздействие на нас — чтобы дестабилизировать общество, вызвать недовольство жителей», — написал Локоть на своей странице в «ВКонтакте».

Ситуация повторилась спустя несколько дней — 31 января школьников и сотрудников административных зданий пришлось вновь эвакуировать. Чиновники мэрии Новосибирска, куда также поступило сообщение, от эвакуации отказались и продолжили работу.

Телефонный террорист

В АТК не исключили, что «сообщения являются очередной информационной атакой». Однако, ситуация с лжеминированием вскрыла ряд проблем на местах — в том числе то, что утверждённый алгоритм действий не работает. Тем временем в регионе усиливался мороз и нарастало недовольство жителей региона.

Погода

31 января синоптики сообщили, что в Новосибирске в период с 1 по 3 февраля ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами в ночные часы до — 41 °C. Похолодало в регионе в этот же день — к обеду 31 января температура опустилась до — 28 °C, а ночью — 36 °C, в пригороде — до — 41 °C. Морозы держались в регионе всю неделю, столбик термометра даже в дневное время не поднимался выше — 28 °C. Абсолютный максимум зафиксирован 2 февраля в Черепановском районе — в селе Огнёва Заимка температура опустилась до — 49 oC.

В этот же день, 2 февраля, под Новосибирском сломался автобус с 18 взрослыми пассажирами, следовавший из Алтайского края в Новосибирск. Пассажиров спасли сотрудники ДПС — они вызвали помощь и подменный автобус, пассажирам помогли пересесть в другой автобус, а водителю — эвакуировать транспорт в тёплое помещение для ремонта.

Тем временем ГУ МЧС РФ по Новосибирской области предупредило жителей региона об опасности находиться на морозе долгое время и попросило воздержаться от длительных прогулок, не выходить из дома, не выезжать за пределы населённых пунктов на личном автомобиле.

Низких температур не выдерживали теплотрассы. Во вторник, 29 января, без горячей воды остались почти сорок зданий в разных районах Новосибирска, ещё пять зданий — без отопления. В Сибирской генерирующей компании указали, что отключения вызваны аварийными ремонтными работами на теплотрассах.

А воспитанникам детских садов и ученикам младших классов было разрешено не ходить в школу при температуре ниже — 25 oC, ученикам 5−9-х классов — при температуре ниже — 30 oC, а старшеклассникам, если похолодает до — 35 oC.

Мороз

Тем временем ёж из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило предсказал тёплую и солнечную весну.

Политика

Несколько событий сразу на этой неделе были связаны с региональным отделением партии «Единая Россия». 29 января на XXXVI партконференции секретарь реготделения Валерий Ильенко заявил, что покидает свой пост. Его место занял теперь уже бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Фракцию «Единой России» в Законодательном собрании возглавил уступивший пост Панфёрову Валерий Ильенко.

В новых партийных должностях они оба сохранят свои посты в региональном парламенте: Андрей Панферов как первый заместитель председателя, Валерий Ильенко как заместитель председателя.

Андрей Панфёров (слева) и Виктор Ильенко (справа)

Тогда же новоизбраннный секретарь новосибирского регионального отделения партии Андрей Панфёров высказался по актуальной сегодня теме — выборы мэра Новосибирска осенью 2019 года и участие в них действующего градоначальника Анатолия Локтя (КПРФ).

Панфёров заявил, что говорить о том, будет ли «Единая Россия» выставлять своего кандидата на выборах, пока рано.

«Это очень серьёзный вопрос, и должны быть взвешенные позиция и решение. Пока не пройдут консультации и первичные обсуждения, сказать ничего не могу», — сказал он.

А экс-секретарь реготделения ЕР Валерий Ильенко отметил, что в данном вопросе «должен присутствовать здравый смысл».

Закон

На этой неделе разбирательство вокруг бывшего выпускника новосибирской гимназии №5, который исправил оценки в электронном журнале себе и одноклассникам, обрело новый поворот. За юношу вступился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник считает, что юношу «следует оставить в покое». Ранее прокуратура Советского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении юноши. Теперь дело должно быть направлено в суд. «Школьник-хакер» находится под подпиской о невыезде.

«Во время учёбы в 5-й гимназии, в 2017 году, исправил 51 оценку в электронном школьном дневнике себе и одноклассникам. Его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и завели уголовное дело (по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации»), — сказал Локоть. — Прошло два года. Я не понимаю, зачем администрация школы продолжает судебное преследование. Это мы и родители недосмотрели за подростком, давайте будем направлять усилия на воспитание школьников вместо того, чтобы заниматься судебными тяжбами. Есть риск сломать парнишке жизнь. Думаю, он всё уже осознал».

Он «дал распоряжение перевести разбирательство с административно-криминального уровня в педагогическую плоскость».

Хакер +

Пока же в интернете набирает обороты движение в защиту юноши — депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус создала петицию «Против уголовного преследования за исправление в школьном электроном дневнике», адресованную генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Напомним, что в октябре 2018 года адвокат юноши заявлял, что Генпрокуратура потребовала прекратить уголовное дело новосибирского школьника. Но дело набирает обороты, и защитники опасаются, что это раз и навсегда испортит ему жизнь.

Короткой строкой