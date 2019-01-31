Фракцию «Единой России» в новосибирском Заксобрании возглавил Ильенко

Новосибирск, , 10:51 — REGNUM У фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании новый лидер — единороссы избрали на этот пост вице-спикера регионального парламента Валерия Ильенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Андрей Панферов, который с 2014 года занимал должность руководителя фракции «Единая Россия» в новосибирском парламенте, ранее был избран напост секретаря новосибирского реготделения ЕР.

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«На состоявшемся 29 января заседании фракции «Единая Россия» её руководитель Андрей Панферов, первый заместитель председателя Законодательного собрания, сложил свои полномочия в связи с избранием секретарем Новосибирского регионального отделения «Единая Россия», — сообщили в новосибирском Заксобрании. — При обсуждении вопроса, кто возглавит фракцию «Единая Россия» в Законодательном собрании, кандидатура Валерия Ильенко была названа первой, второй — кандидатура депутата Анатолия Григорьева. Из 30-ти участвовавших в тайном голосовании депутатов 28 — отдали свои голоса за Валерия Ильенко, один — за Анатолия Григорьева, один — не участвовал в голосовании».

Отмечается, что в новых партийных должностях оба депутата сохранят свои посты в региональном парламенте: Андрей Панферов как первый заместитель председателя, Валерий Ильенко как заместитель председателя.